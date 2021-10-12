南部人大秀「東港飯湯」被問：不就是鹹粥？　內行看不下去解釋了

▲有肉有海鮮的飯湯。（圖／翻攝自家常菜）



記者黃可昀／綜合報導

南部流行吃飯湯，是很多媽媽都會煮的家常菜，簡單快速又營養，看起來有點像稀飯，不過內行人指出這是兩種完全不一樣的東西，飯湯在北部來說比較少見，也難怪許多人會搞混！

一名女子在臉書社團「家常菜」表示，飯湯又稱作「割稻飯」，南部人從小就會吃阿嬤煮的飯湯，每家做法不太一樣，看手邊有什麼食材就加下去煮，她家屬於「東港飯湯派」，著重在爆香與胡椒粉，加入蝦子、蛤蜊、透抽、魚丸等海鮮，以及五花肉、雞肉，整鍋海鮮味滿滿，沒有固定的煮法，可依照個人口味選食材。

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▲自行調配食材，全部丟下去煮湯。（圖／翻攝自家常菜）



原PO提到，不同地區的飯湯做法略有不同，像是東港的飯湯就有很多海鮮；萬丹地區則會加紅豆，由於天氣熱口味也較清淡，煮的時候不用跟白飯一起熬，要吃之前再裝一碗湯並加入白飯一起吃。

貼文後續被轉發到PTT引起討論，有網友不解地問「怎麼說，這不就是鹹粥嗎？」內行人在底下留言指出，「這是飯湯沒錯，鹹粥是把米煮成軟爛」、「吃起來還是有米飯顆粒的口感」、「粥是米煮到爛，飯湯就湯去泡飯」、「廟有活動也滿常出現飯湯」、「飯湯跟燴飯完全不同好嗎？燴飯要勾欠」、「粥是把米飯煮到軟糯糜爛跟湯混合在一起，這個單純只是把飯泡在湯裡而已。」

▼網友解釋飯湯和鹹粥的差別。（圖／翻攝自PTT）

