水龍頭流鮮血、深夜驚現幽靈腳！日首相公邸傳鬧鬼　岸田不敢遷入

▲日本首相公邸與官邸共用一片土地。（圖／翻攝自Google地圖）

記者葉睿涵／綜合報導

日本首相岸田文雄上任至今已近一週，不過政府卻一直未公佈他是否會遷入首相公邸一事，就連內閣官房長官松野博一5日被媒體詢問此事時，也只以「首相將綜合各種情況後做出決定」含糊帶過，讓外界愈發好奇，岸田文雄遲遲不肯搬入公邸是否與公邸「鬧鬼」有關。

綜合外媒報導，岸田文雄並非第一個不願搬進公邸的日本首相，在他之前的安倍晉三、菅義偉也都未入住，導致公邸自2012年野田佳彦下台後，就一直被閒置至今。過去曾有不少傳言指出，部分首相之所以不願遷入，是因為公邸有著幽靈出沒、入住就會變成短命政權的「都市傳說」。

▲日本首相岸田文雄尚未決定是否搬入首相公邸。（圖／路透）

在日本，首相辦公的地方被稱作「官邸」，而「公邸」則是首相居住的地方，為了方便首相辦公，公邸的位置緊鄰官邸。據《國家公務員宿舍法》規定，首相公邸可免費提供給首相使用，雖然政府並不會被強制規定入住，但政府每年都會編列1.6億日圓的預算維護公邸。

不過，在公邸過去仍作為官邸使用時，就曾接連發生過好幾次暗殺事件。1932年5月，時任首相犬養毅被深夜闖入的海軍將校刺殺，死在會客廳。1936年，「二二六」政變爆發，一位陸軍將校闖入官邸刺殺首相岡田啟介，結果打死了他擔任秘書的妹夫松偉傳藏。至此，首相公邸就淪為了有名的「凶宅」。

日本《周刊新潮》雜志報導，日本第75任首相宇野宗佑曾透露，他在公邸裡打開浴室水龍頭時，見到水龍頭內竟流出鮮血；而第80任首相羽田孜的夫人也提及，他們一家人在入住公邸前，就覺得房子不太對勁，以至於他們在入住期間，每天都必須在公邸周圍撒鹽驅邪。

▲安倍晉三（右）曾證實，前首相森喜朗曾在公邸遇鬼，而小泉純一郎（左）在入住公邸前曾請來神社的神官舉行驅魔儀式。（圖／翻攝自維基百科）

在公邸內遇鬼最多次的要數第85任首相森西朗了。他曾在夜裡聽到幽靈轉動門把的聲音，還曾在夜間聽到穿著軍靴操步的腳步聲停在房門口在，但打開門卻不見任何人影，讓他害怕不已。安倍晉三也曾在電視節目中坦承，「從森喜朗前首相那裡聽到過有關幽靈的事情。一般來說，幽靈是沒有腳的，但森喜朗看到的卻沒有上身只有腳」，證實了公邸鬧鬼的傳言。

公邸還有一個都市傳說，除了小泉純一郎以外，所有入住公邸的首相都像是中了魔咒般，大多在任1年就被迫請辭。2006年，安倍晉三首次就任首相時，就曾高調搬入公邸。可是在入住沒多久，身體就越變越糟，並在1年內以罹患潰瘍性結腸炎為由下台。為此，他在2012年二次拜相時，堅持拒絕遷入公邸的請求，並成為任期最久的首相，愈發坐實了這個傳說。

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