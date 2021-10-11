冷凍水餃「最頂煮法」竟不是水煮！內行人曝高招：再難吃都會升級

▲冷凍水餃最佳煮法竟然不是水煮。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

水餃是颱風天最佳良伴，不太需要技巧，即使不會下廚的人也能完成，不過水餃要煮得好吃其實很有學問！一名男子透露，他到賣場買了最貴的冷凍水餃，回家準備煮給女友吃，但他以前都沒有煮過，趕快發文求救「到底要怎麼煮，才能煮出最頂的水餃？」

原PO在PTT表示，他從小到大都沒煮過水餃，難得女友想吃，他不惜買了最頂級的冷凍水餃，等不及看女友開心的反應，結果冷靜一想發現，自己根本不知道怎麼下水餃，雖然只要丟進熱水裡，但要煮得飽滿多汁、皮不破其實很需要技巧，頂級水餃必須搭配專業煮法，才能煮出最完美冷凍水餃。

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▲用蒸的比較不會出錯而且很方便。（示意圖／pixabay）



沒想到網友的答案出乎意料，最推薦的水餃烹飪方式竟然不是水煮，內行人透露現包水餃適合水煮，但冷凍水餃用煎或蒸的方式比較不會失敗，尤其是用蒸的可說零技巧，「用煎的，不管多難吃的水餃都會直接升級」、「市售那種冷凍水餃用煎的會好吃點」、「拿去煎或用蒸的，比水煮好吃多」、「蒸的超簡單，烘焙紙、外鍋一杯水，跳起來就可以。」

除了最美味煮法以外，曾經還有鄉民分享最快速煮法，一台「微波爐」就能煮水餃，步驟是先用大碗裝水，微波加熱至水快要滾，接著放入水餃繼續微波，直到水餃浮在水面為止，技巧就是一次不要微波太久，要隨時查看水餃狀況，避免破掉或水滿出來。