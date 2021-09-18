「黑糖珍珠」變成水餃內餡　網驚：難道湯底要用奶茶？

▲ 「黑糖珍珠」變成水餃內餡。（翻攝／來萬傳盛官網）

記者范姜士航／綜合報導

大家午晚餐的選擇通常會是什麼呢？如果覺得麻煩又不想吃太油膩，可能就會點上一盤水餃，或是買冷凍水餃回家自己煮，加點調味料就可以簡單的解決一餐，而水餃常見的餡料不外乎高麗菜、韭菜，高級一點的可能會有蝦仁，但內餡是珍珠的水餃，你就沒看過了吧！

最近網路上就有兩款「特別」的水餃，掀起眾多的討論，跟在披薩廠商之後，有水餃廠商也把台灣人飲料中最愛的珍珠當成內餡包進水餃裡，有別於高麗菜、韭菜水餃大家這些能想像出來的口感，珍珠水餃咬起來不知道會是什麼奇妙的口感。

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▲ 一般人的水餃不是高麗菜就是韭菜。（圖／Unsplash）

講到黑糖珍珠，就想到搭配牛奶那黏黏甜甜的口感，但當他包入餃子裡又是一個什麼樣的感覺，這次最喜歡創造特殊水餃的來萬，就把黑糖珍珠包了進去，有黑糖的香跟甜加上珍珠的Q，光用想像的口感，就如他們所說的很獨特。

而另外一款茶香珍珠地瓜餃，除了剛剛提到的黑糖珍珠外，再加上台灣南投竹山的地瓜混合茶葉，又有地瓜的鬆軟又有珍珠的Q彈，兩種甜味包在一起，超級創新的吃法，光用想的就覺得味覺受到前所未有的挑戰。

▲ 還有加上地瓜的「茶香珍珠地瓜餃」。（翻攝／來萬傳盛官網）

當我們腦海中既有的食物印象被打破，變成了另外一個樣子會是什麼感覺，有網友就建議，如果要做成湯餃湯底可以用奶茶來搭配，不害怕搞怪食物的朋友，可以來挑戰一下自己的味蕾喔！