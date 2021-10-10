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國慶煙火「狂放2萬發」30分鐘震撼畫面曝！　13萬人擠爆高雄搶看

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

今晚8點國慶煙火在高雄施放近2萬發，其中，12吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放時間長達30分鐘，10大最佳觀賞地點從下午開始湧進民眾，晚間初估約有13萬人擠爆周邊，一同欣賞震撼煙火秀。

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲戴資穎率領全體揮拍點燃國慶煙火。（圖／記者賴文萱翻攝）

國慶焰火重返高雄，絢麗光芒見證20年來高雄港區開放與蛻變，這道從高雄綻放的璀璨之光，讓全世界看見高雄人的奮勇拼勁，台灣人防疫的團結與努力。在高雄之光、世界球后戴資穎的帶領下，總統、院長以及市長等貴賓化身運動好手，揮動羽球拍，正式啟動精彩煙火秀。

▼國慶煙火在高雄登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市觀光局提供）

在30分鐘國慶煙火施放的同時，現場也由高雄市立交響樂團帶來演奏搭配煙火，滿足視覺、聽覺震撼雙饗宴。此外，也特別安排一段煙火段落呈現運動項目，向東京奧運、帕奧的勇者們致敬，感謝選手們用奮戰不懈的勇敢精神，帶來精彩運動賽事成果，在疫情中振奮人心、激勵大家。

此次煙火音樂也安排流行樂曲，搭配曲目「愛拼才會贏」、「鼓聲若響」、「聽海」、「追追追」、「新不了情」、「練舞功」、「城裡的月光」、「愛你一萬年」，讓大家都能一同哼唱。

▼高雄國慶煙火精彩畫面。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄國慶煙火。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄國慶煙火。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄國慶煙火。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄國慶煙火。（圖／記者吳世龍攝）

這次因為疫情關係，施放現場周邊只開放2萬人進場，不過高雄市政府先前也精選15大最佳觀賞景點，下午起就有民眾陸續湧入，包含中山大學、英國領事館、壽山情人觀景台、西子灣遊客中心、西子灣觀景平台、哈瑪星鐵道園區、駁二藝術特區、高流音樂館、旗津海水浴場、星光公園、旗津風車公園等，初估湧入13萬民眾共襄盛舉。

▼2021高雄國慶煙火精彩畫面。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

不少網友在網路觀看直播後，也感動留言狂讚「我愛高雄」、「高雄煙火好漂亮」、「小戴最棒」、「生日快樂 臺灣加油 高雄加油」、「我高雄人我驕傲」。

▲國慶焰火秀仍在進行中，西子灣捷運站已經出現近站人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼西子灣捷運站已經出現大批人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國慶焰火秀仍在進行中，西子灣捷運站已經出現近站人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

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