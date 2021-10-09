快訊／蔡英文國慶演說談兩岸　重申「不冒進、不退讓主權」立場

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文國慶演說談兩岸　重申「不冒進、不退讓主權」立場

▲▼蔡英文7日接見法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）所率的訪台團。（圖／翻攝自總統府Flickr

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文今年國慶演講，以「共識化分歧，團結守台灣」為主題。其中，在兩岸與國際局勢方面，她除了向國人報告當前複雜的區域情勢，與空前挑戰外，她也會說明，台灣的每一步將牽動世界未來的走向，並重申台灣充實自我防衛決心，以及維持區域和平穩定的立場，強調台灣不會冒進，但主權也不會退讓。

首先，在演說的第一部分，主題為「團結展現韌性，國際合作防疫」。蔡英文將就今年國慶，除了邀請防疫英雄、奧運英雄、英勇警消領唱國歌外，台灣英雄車隊遊行的陣容，也涵蓋東奧、帕運、警消、空勤、海巡、國軍、防疫等各領域的台灣英雄。

蔡英文將在演說中，感謝不論先來後到前輩們的犧牲奉獻，讓在台灣生活的人們，成為生命共同體，經歷一次又一次的考驗；而面臨五月以來的疫情挑戰，她感謝所有英雄的付出，感謝民間與政府的攜手合作，更感謝全體國人的自律與團結，守護住我們珍愛的家園。

蔡英文也會感謝國際友人的協助與伸出援手，展現出「民主大聯盟，世界加好友」的精神，台灣會在國際社會中，持續擴散「善的循環」，為國際社會貢獻。

在第二部分，主題為「台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰」。蔡英文將向國人報告當前複雜的區域情勢，以及我們所面臨的空前嚴峻挑戰。

蔡英文表示，台灣處在民主防線的最前緣，每一步將牽動世界未來的走向，而世界未來的走向，也將影響台灣的未來；而面對區域局勢，她將重申，台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場。

在兩岸立場上，蔡英文也將再次強調台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓的基本立場。

在第三部分，蔡英文演講主題為「在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識」。蔡英文將將表達，今天讓世人肯定稱讚的中華民國台灣，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。

蔡英文將表示，即使在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但「確保主權、捍衛國土」是不變的堅持；這是台灣人民的最大公約數，我們必須在這個最大公約數的共同基礎上，共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人，繼續自由奔放。

在第四部分，主題為「匯集社會力量，化解重大分歧」。蔡英文將提到，在經過勇敢改革、壯大國力的五年執政後，她將進一步闡述在未來任期，她期許為國家的未來發展，進一步打下長治久安的基礎。

蔡英文將表示，在面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，她期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會，迎向未來變局與挑戰。

最後，第五部分，主題為「光榮自信攜手，台灣走向世界」。蔡英文將提及今年夏天的東京奧運的感動，以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信，她也期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。

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