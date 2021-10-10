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腰酸背痛的福音！超強石墨烯全新2.0升級

▲▼ 腰酸背痛的福音！超強石墨烯全新2.0升級 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

「腰夾」因為具有支撐、舒緩和保護腰部的功能，幾乎是許多人的救星，日常生活中少不了它！有的人則是依賴「腰夾」的雙效健塑功能，透過它雕塑肚腩、還能夠同時健康減壓，是脊椎最強大的支撐！2021年，腰夾界的天王產品又有全新突破！

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條　全新2.0版本效果更全面

這款特殊的腰帶所使用的材質是全新的石墨烯材料，只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於3倍的爆汗效果，非常的神奇。除了原有諾貝爾認證的本世紀最強材料「石墨烯」帶來的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，再加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，強強聯手堪稱「腰夾界超強神器」！

▲▼ 腰酸背痛的福音！超強石墨烯全新2.0升級 。（圖／業者提供）

▲「石墨烯」的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。

▲▼ 腰酸背痛的福音！超強石墨烯全新2.0升級 。（圖／業者提供）

▲一般腰夾僅只有表皮發熱，而PP石墨烯材質可穿透直達深層脂肪。

針對22種腰腹疾病 4000人體實驗證實有效

正因為護腰的「腰夾」對太多人來說幾乎等於同救命般的重要性，每天一起床就是要靠腰夾支撐起脊椎的穩定度，才能夠順利進行日常生活中我們覺得輕而易舉的動作。所以最新一款的「石墨烯腰夾」全新升級2.0版，特別在脊椎部位加入「彈力磁石條」，就是針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，讓腰部舒緩，目前已有超過4000名人體實驗者證實有效。

▲▼ 腰酸背痛的福音！超強石墨烯全新2.0升級 。（圖／業者提供）

▲「石墨烯腰夾」特別在脊椎部位加入「彈力磁石條」針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，讓腰部舒緩。

石墨烯能提升循環代謝 達成持續運動、燃燒脂肪的效果

關於「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，成為各產業搶著使用的黑科技！它在各領域都被積極運用，更開啟了醫療保健的新紀元！因為石墨烯具有高傳導性，導熱性、導電性、韌性都極佳，當這個成份放進「腰夾」時，就能夠啟動高遠紅外線產生共振，提升循環代謝，對每天需要護腰、護脊椎的人來說就是每日的保健救星，一般人使用則像日常生活中透過石墨烯就幫助你達成持續運動、燃燒脂肪的效果！而今，強大的「石墨烯」再加上「磁石」，效果更全方位！

▲▼ 腰酸背痛的福音！超強石墨烯全新2.0升級 。（圖／業者提供）

▲2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家獲得諾貝爾物理學獎，開啟新一波的醫療保健新紀元

5分鐘帶動全身血流 活化淋巴結連結循環

全新2.0版本石墨烯腰夾，透過它高傳導性的特色，能夠在5分鐘就感受全身血流被帶動，這樣的活化也有助於淋巴連結循環、有效改善血氧低酸麻；也因為帶動了全身的循環，對於有退化性關節炎、脂肪肝、腎水腫、更年期障礙等問題的人來說，「腰夾」絕對是必備！再加上磁石做到的穴位加壓達到「熱灸電療」的效果，深受腰疾所苦的人再也不必天天辛苦地跑復健診所了！

「石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？
●官方體驗入門組：https://chshop.work/b2xir
●東森優惠組：https://chshop.work/8Nh8G

●客服電話：0800-200-173 、0800-520-367

●LINE ID：＠yunjihui

影片連結：https://youtu.be/ZuJuyKjlUEg

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