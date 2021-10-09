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社會 社會焦點 保障人權

法務部：五倍券「不得轉售」　不法收購最重5年徒刑

▲▼五倍券,紙本五倍券 。（圖／記者施怡妏攝）

▲五倍券 。（圖／記者施怡妏攝）

記者董美琪／綜合報導

行政院推出振興五倍券剛上路，不過已開始出現有人拿偽造五倍券去吃牛排，或是遇到想要收購的人來詢問。法務部9日表示，依法五倍券不得轉售，營業人違反者將不得兌領款項。若有人涉及以不法手段收購或偽造、變造使用，也會有刑事責任，請民眾切勿違反規定，以免得不償失。法務部關對於任何涉及犯罪不法情事，均將依法速查嚴辦，絕不寬貸。

依「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第7條第1款規定，振興五倍券有使用限制，不得轉售為其一。營業人違反該規定，依同辦法第9條第2項規定不得兌領，且情節重大者，得取消兌領款項之資格。

又五倍券為財物，亦屬有價證券，若以詐欺、恐嚇或施以強暴、脅迫等不法手段收購者，恐涉及刑法詐欺、恐嚇、妨害自由等罪責，最高可處5年有期徒刑。

▲▼紙本五倍券今(9)日開放領取,振興五倍券,經濟,消費。（圖／記者李毓康攝）

▲紙本五倍券。（圖／記者李毓康攝）

若偽造、變造五倍券者，亦將涉犯刑法第201條第1項之偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處10年有期徒刑。另故意行使偽造、變造之五倍券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，則將涉犯刑法第201條第2項之行使偽造、變造有價證券罪嫌，最高可處7年有期徒刑。

法務部呼籲全民應依法使用五倍券消費，切勿違反使用之限制或以不法手段收購、甚至偽造、變造使用，一旦涉及刑責，法務部所屬檢調機關均將依法查辦，嚴懲不法，以保障守法民眾權益。

▼有民眾拿偽造的五倍券消費，被店家識破 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子拿偽造的五倍券來消費，店家覺得怪怪的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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