國慶前夕北市警局掃黑槍　11煞被揪出「16槍+143彈」

▲北市警方在國慶前夕辦理肅槍專案，共查獲11人分持16把槍以及143顆子彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局從9月24日開始至10月8日，舉辦為期2周的肅槍專案，其中查獲非法持有槍枝16支，子彈數143顆，共計有11人涉案，另外警方還在專案期間，偵破搶奪、殺人2件重大刑案，另外還有組織犯罪2件11人，另外詐欺案件98人，以及各類逃犯255人。

警方指出，疫情趨緩民眾生活也開始恢復正常，北市警局為了維持北市治安穩定，在9月24日至10月8日舉辦肅槍專案，專案期間維持2周，最後在專案期間查獲9件非法持有槍枝案件，共計查扣16把槍、143顆子彈，共計有11人遭送辦。

另外，警方也在專案期間攻堅一處民宅，發現1名男子被凌虐致死，最後逮捕嫌犯一舉移送法辦；另還有1起搶奪案件，最後2起重大刑案也在專案期間同步由北市警方偵破。

警方統計，除了上述績效之外，還有組織犯罪2件，共計有11人涉案，另外還有13件詐欺案，有98人被警方逮捕，最後各類逃犯也共計有255人。

北市警局呼籲，有關在2020年6月12日槍砲彈藥刀械管制條例修正通過後，除提高非制式槍枝之刑度外，亦將模擬槍納入管制，持有槍枝即屬違法，提醒民眾注意相關法令規定，以免誤觸法網。

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