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圓規颱風不排除侵台　「共伴效應」北台灣下週防致災降雨

▲▼圓規颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲圓規颱風會因為共伴環流給北部、東半部帶來致災性降雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

圓規颱風來勢洶洶，根據最新資料顯示，下週一將最靠近台灣，而且將會因為「共伴環流」給東半部、北部山區帶來致災性降雨。另外，以目前資料來看，圓規颱風也有直接侵襲台灣的可能，不可輕忽。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(9日)晨4：40時衛星雲圖顯示，「圓規」結構鬆散，將與其東北方的擾動整併，故短期內向北調整。中央氣象局2時「路徑潛勢預測圖」顯示，未來受太平洋高壓導引，「圓規」將穿過巴士海峽、進入南海。

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▲▼圓規颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲圓規颱風目前潮巴士海峽前進。

圓規颱風下週一(11日)下午至下週二(12日)距台最近，要注意「共伴環流」給東半部、北部山區帶來「致災性降雨」的威脅。「路徑潛勢預測圖」的紅框及「暴風圈侵襲機率團」皆顯示，「圓規」仍有直接侵襲的機率存在，只是較巴士海峽低一些。兩種路徑的威脅都很大；應密切觀察模式的調整。

最新(8日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(9日)起至國慶日上午，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；各地氣溫：北部23至36度，中部24至36度；南部23至35度，東部22至33度。國慶日下午起至下週一(11日)上午，東風挾帶水氣漸增，天氣漸轉變，北部轉有局部雨，東半部降雨逐漸增多，中南部晴時多雲。下週一下午起至下週二(12日)「圓規」距台最近，北部山區、東半部雨勢最大，應防「致災性降雨」，西半部轉有局部陣雨。

▲▼圓規颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(9日)晨4：40時衛星雲圖顯示，「圓規」結構鬆散，將與其東北方的擾動整併(左圖)。中央氣象局2時「路徑潛勢預測圖」(右圖)顯示，未來受太平洋高壓導引，「圓規」將穿過巴士海峽、進入南海。「路徑潛勢預測圖」的紅框及「暴風圈侵襲機率團」(右圖)皆顯示，「圓規」仍有直接侵襲的機率存在。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週三、四(13、14日)颱風逐漸遠離，天氣並未好轉，尤其東半部仍有明顯降雨。下週五(15日)起另一波「東北季風」南下，氣溫逐日下降，天氣漸涼，北台秋意濃，應注意衣著調整；北、東有雨，背風面晴朗穩定。

 

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