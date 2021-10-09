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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去年政黨政治獻金曝光！　民進黨再砸逾583萬給幫推、投石

民主進步黨中央黨部（圖／記者張一中攝）

▲民主進步黨中央黨部（資料照／記者張一中攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院8日公布去年各政黨政治獻金報告，民進黨去年政治獻金收入總計1.45億元，支出為1.09億元，結餘3592萬餘元；值得注意的是，與民進黨關係深厚的「幫推」與「投石」兩間公關公司，去年持續與民進黨合作，根據公開資料，民進黨用於兩家公司的製作費用分別為283萬5千元、294萬元及5萬8680元，合計共約583萬元。

根據「陽光法令主題網」公開資料顯示，民進黨109年度的政治獻金收支結算表中，合計收入為1億4538萬7994元，包括個人捐贈收入1億1967萬0173元，以及來自營業事業捐贈收入2364萬9060元、匿名捐贈收入151萬1573元、人民團體捐贈收入55萬、其他收入7188元等。

在支出方面，民進黨去年度政治獻金支出總額為1億0946萬7156元，包含業務費用6310萬7877元、人事費用2507萬0915元、選務費用1514萬5658元、雜支120萬1156元、捐贈給推薦的公職候選人競選費用50萬、公共關係費用1萬1890元等。

過去媒體曾踢爆，「幫推」和「投石」這2間公關公司與民進黨關係密切的，根據公開資料，去年1月民進黨委請幫推、投石製作費分別283萬5千元、294萬元製作費；3月底再給投石5萬8680元製作競選物品或宣傳廣告費用。

此外，去年1月民進黨投入666萬7566元、20萬元給「二零零八傳媒行銷公司」做廣告業務費、網路廣告，400萬電視廣告費用給「仰望整合行銷公司」，以及委請「威朋大數據公司」廣告費31.5萬元、「客家雜誌社」2萬元、「新新聞報社」媒體廣告2萬元、「聯合報」15萬7500元廣告費；9月給「土狗電影工作室」43萬2600元當製作費；10月及12月共給「潮網科技公司」245萬廣告費。

另外民進黨也在去年4月20日捐贈777萬1400元給衛福部疾管署；與民意調查有關的支出方面，則分別在去年1月、7月、8月委託「山水民意」共54萬6千元，1月、10月、12月委託「精湛民意調查」共75萬8800元，10月委託「典通公司」5萬6700元民意調查費。

至於其他政黨在去年的政治獻金使用狀況，國民黨部分，收入總計為1億2397萬2617元、支出為1億1750萬8623元，結餘646萬3994元；台灣民眾黨收入共2889萬0139元，支出5208萬0112元，短絀2318萬9973元；時代力量的總收入為1270萬1041元，支出為1095萬5169元，結餘174萬5872元；台灣基進部分，總收入3270萬4694元，總支出為2880萬5461元，結餘389萬9233元。

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