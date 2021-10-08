國旅券「今天以前登記」可連抽4次！千萬人搶1千元　中獎率僅2成

▲觀光局推出國旅券，盼能刺激國內觀光市場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃240萬份千元國旅券，將於12日起首度抽出60萬份，若想要連抽四次，則須在今（8）日以前完成數位綁定，目前已有1131萬人綁定成功，換算下來中籤率約21％。

觀光局原定發出120萬份國旅券，不料卻因民眾反應太過熱烈，行政院擔心中籤率過低，因此同意再加碼120萬份、抽出共240萬份國旅券，觀光局規劃將於12日首度抽出60萬份，之後連續四周、每周二上午再分別抽出60萬份，使用期限自110年11月1日至111年4月30日止，國旅券是一次使用不找零。

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▲國旅券可用於所有觀光產業。（圖／記者謝婷婷攝）

觀光局指出，只要在今日以前在振興五倍券平台(5000.gov.tw)完成數位綁定，就可以連續抽四周，最晚須於10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日的上午。如果沒有抽到的民眾，仍會擁有抽獎資格，至於已獲獎者則無法繼續抽籤。

觀光局國旅組表示，國旅券均適用於實體、線上商家，至實體店家消費只要掃碼QR-code即可，在線上消費則需輸入代碼與身分證末四碼。適用業者包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者。