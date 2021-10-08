今增1死！確診過世10天才公布　指揮中心曝原因：沒有延遲通報

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內無新增本土病例，另有12例境外移入，確診個案1人死亡，該死亡個案為40多歲女性，死亡通報時間為9/28，為何指揮中心直到今（8）日才公布該個案，對此，指揮中心回應，該個案一開始住院是為了治療血液腫瘤疾病，但在治療中卻發現新冠肺炎，9/28過世前住院都在處理這些問題，且9/28也算最近，就通報來講並沒有延遲。

副指揮官陳宗彥說明，這名死亡個案是40多歲女性，有慢性病史，跟其他確診者有接觸，6/24是因其他原因就醫，6/30有出現喉嚨病症安排採檢，7/2確診，9/28不幸罹世。

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至於該個案死亡通報時間是在9/28，為何指揮中心卻在今（8）日才公布，對此，醫療應變組副組長羅一鈞指出，這例死亡個案為40多歲女性，本身有惡性腫瘤血液疾病，住院也是為了治療血液腫瘤疾病，她在治療中發現新冠肺炎，也有免疫力低下問題。

羅一鈞表示，該個案在9/28過世前都是住院在處理這2方面問題，過世原因是血液腫瘤的相關併發症， 所以這個死亡日期是9/28，也算最近，就通報來講並沒有顯示有延遲狀況，而這個也是歸類在新冠相關的死亡個案。