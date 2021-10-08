熊孩子用密碼鎖鎖媽媽脖子還改密碼　消防員用絕緣剪強行摘除

記者魏有德／綜合報導

江蘇淮安一名4歲男童昨（7）日用腳踏車的密碼鎖套著媽媽的脖子，不僅牢牢的所在母親脖子上，還亂改密碼，使得這名無奈的母親被「套牢」達1小時，只好請求消防員協助處理。消防員接獲報案後，為避免拆除過程中油壓剪不慎剪到脖子，立即將毛巾墊在脖子上，經過一番努力，終於成功摘除這個密碼鎖。

▲4歲男童用密碼鎖鎖住媽媽脖子。（圖／翻攝荔枝新聞）

透過消防隊員拍攝的畫面顯示，這名母親脖子上套著密碼鎖前往消防站求助，兒子跟她都不知道密碼改成什麼數字。消防員先是將毛巾墊在脖子上，接著使用大型油壓剪初步破壞大鎖結構，待鎖體出現破損後，才改用老虎鉗將連接的鐵絲剪斷，順利摘下套了1小時的密碼鎖。

▲消防員用油壓剪小心翼翼地將密碼鎖剪斷。（圖／翻攝D視頻）

消防員在處理過程中，為緩和母親情緒，開玩笑地向母親說，「你把他（兒子）帶過來，我幫你教育（他）一頓。」母親好氣又好笑地說，「（兒子）在家睡覺呢，被我打了一頓去睡覺了。」

這名母親表示，密碼鎖是當天剛買的，兒子喜歡玩，「我在刷衛生間的時候，他突然套我脖子上，直接鎖起來，我發現之前設的密碼打不開了，當時也是慌了！」

對此，不少網友表示，「不好笑，好好教育孩子吧！」；「不能覺得是開玩笑，不然以後害死自己」；「熊孩子啥都幹得出啊」；「小孩子的安全教育很重要」；「打完了要教育，不然下次還會再來」。

