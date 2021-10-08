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國民黨籌備駐美代表處　朱立倫：重量級人士擔任特使

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫今（7日）召開「國民黨國際工作小組」第一次工作會議，會中決議邀請重量級人士擔任主席特使，籌備駐美代表處並不定期赴美溝通；此外朱立倫特別強調國際部需加強與日本政黨、新加坡、及歐盟的外交工作，及與外國駐台外交機構、外媒駐台記者的互動，並籌組藍軍大智庫，培養藍營外交青年人才。

文傳會指出，朱立倫今日邀集的會議成員都是國安與外交領域一時俊彥，包括前陸委會主委夏立言、前國安會副秘書長張大同、前外交部次長李澄然、章文樑、輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎、主席特別顧問暨國際部主任黃介正等人，未來會分成指導小組、工作小組分工合作。

文傳會預告，國際部正在擴大徵詢專家學者、高階將領、前政府高層加入團隊，會以藍軍大智庫的準執政思考來擴充外交智囊團。

文傳會表示，朱立倫選前承諾一上任就成立「駐美代表處籌備處」，本次午餐工作會議算正式鳴槍起跑，外界對朱立倫穩定美中台三邊關係及推動藍營政黨外交有高度期待，所以國際部肩負重責大任，剛履新的主席特別顧問暨國際部主任黃介正是外交領域有名望的專家，且曾有陸委會副主委經歷，學理與政務歷練並重，可望成為朱立倫推進政黨外交的重要戰將。

文傳會指出，民眾已經開始看出民進黨的國安外交路線已將國家安全帶至險境；國民黨正在重新整軍，擴大外交人才庫，重新贏回國際社會與全國民眾對國民黨的信賴感。

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