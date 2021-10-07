桃園生命線協會舉辦「1995愛生命」短片競賽　總獎金7.5萬

▲桃園生命線協會舉辦「1995愛生命」短片競賽。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

試試看吧？說說看吧？或許會不一樣！桃園市生命線協會今年成立30年，獲得福崧和新橋兩扶輪社及各界支持，舉辦「1995愛生命」短片競賽，即日起迄11月7日收件，總獎金7.5萬元。邀請青少年夥伴發揮創意，用青少年的語言及視角拍攝出屬於青少年的自殺防治影片，鼓勵青少年朋友能夠珍惜生命，參加者可逕上桃園生命線官網。

桃園市生命線協會7日於桃園區興光堡壘舉辦的「微糖少冰的青春滋味-青少年自殺預防」記者會，理事長郭國卿表示，加入協會30年，發現因社會的變遷使生命線志工的任務也漸改變，過去多半以電話尋找生命線協助的方式，隨著網路通訊方式普及，採以網路求助信件逐年提高，亦使生命線志工的協助任務出現改變。

桃園市生命線協會主任張翠華說明，根據統計，求助信件中青少年族群(12-29歲)的比例，確有明顯的上升！2020年全年度總來信量969封，青少年來信705封，占72.8%；2021年結至9月底總來信量764封，青少年來信574封占75.1%！

就2021年網路信件統計，發現12-29歲青少年求助原因以「焦慮憂鬱」位居第一，「家庭問題」位居第二，第三位為「感情問題」問題，青少年階段需肩負許多成長上重要的發展任務，再加上課業壓力、同儕關係、親子關係等議題，影響青少年情緒出口及紓壓管道而導致焦慮，也或許家人過度的關心、過高的期待以及缺乏同理，亦是重要的關鍵因素之一。

包括：桃園市生命線協會創會長吳東霖、現任理事長郭國卿、市府青年局局長 涂淳惠、衛生局副局長副局長蘇柏文、中央大學學務長林沛練、新橋扶輪社社 吳政謙、福崧扶輪社社長劉文勝等人士，均出席活動。