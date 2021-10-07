婚禮前4天遇車禍！他「肉身護妻」還原經過︰太太一直拉著手，才恢復意識

▲準新郎事發後在臉書社團還原當下。（圖／翻攝爆廢公社二館，下同。）

記者老嘉郡／綜合報導

彰化6日上午發生一起車禍，一輛休旅車疑似搶快左轉、直接撞進輪胎行裡，在店裡一對準新人當場被撞飛、一度暈眩過去。準新郎事發後在臉書社團發文，透露當下只能依靠本能反應、先將妻子拉進來，自己直接承受車子的撞擊，而他倒在地上時本來已經暈眩過去，「是躺在身邊的太太一直拉我的手，我才又恢復意識」。

原PO在「爆廢公社二館」還原事發當下，當時與太太一同到店裡，預計換好輪胎後就準備要載太太去上班，沒想到快換好時，對面馬路有一部搶快左轉的休旅車，搶快左轉後發現正在排隊的車陣，而休旅車駕駛為了怕撞到車陣，在沒減速的情況下又把方向盤再往左打，於是直接撞上站在輪胎店的他們。

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原PO也說，「當下看到已經在我面前，只能依靠本能的反應」，於是他先把妻子拉進來、讓車子直接對他撞擊，「當下的視線只有翻滾，就沒意識了」，警察後來調閱監視器時有發現原PO被撞飛又滾到地上，兩人倒在地上時，原PO本來已經暈眩過去，「是躺在身邊的太太一直拉我的手，我才又恢復意識」，輪胎行的老闆也很緊張地為兩人叫救護車及警察。

▲輪胎行門口被撞的一片狼藉。

兩人送醫檢查後，妻子幸運地只有腳部擦挫跟扭傷，還可以試著慢慢走路，但原PO「左手肘開放性撕裂傷、骨裂、無法正常行走」，而他們籌備了半年以上，原本預計國慶日當天要舉辦婚禮，這幾天也進行許多儀式流程等最後的確認，卻沒想到在婚禮前幾天卻遇上這波橫禍。

這起車禍的相關監視器影像曝光後，只見休旅車駕駛疑似沒踩剎車，朝著輪胎行直撞，站在門口的2人看到車時已來不及閃躲，被撞飛倒地受傷，輪胎行的門口也因此被撞得一片狼藉，肇事車輛釀禍後還緩緩倒車，輪胎行的輪胎還飛到道路中央。

許多網友看到原PO的發文後，不僅痛罵休旅車駕駛「真的很誇張」、「三寶無所遁形」，也希望兩人好好休養、早日康復，更有不少網友大讚原PO護妻的行為，「光第一時間只想到把老婆拉到安全地帶，你就是真男人」、「護妻男子漢」、「你太太選對人了」。

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