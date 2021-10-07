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婚禮前4天遭車撞飛　準新郎肉身護妻「當下視線只有翻滾」

記者黃翊婷／綜合報導

一對準新人6日早上前往輪胎行換輪胎，沒想到對面一輛休旅車搶快左轉，直接撞進店裡，兩人當場被撞飛再滾落地，一度暈眩過去。陳姓準新郎無奈表示，幸好有及時護住太太，沒有讓她受到太大的傷害，自己則是左手肘開放性撕裂傷、骨裂，無法正常行走，而且只剩下4天就要舉行婚禮，實在很傷腦筋。

婚禮前4天遭撞飛，準新郎肉身護妻。（圖／翻攝自爆廢公社二館、東森新聞）

▼▲莊姓駕駛搶快左轉，撞上站在輪胎行前的陳姓男子及其太太。（圖／翻攝自東森新聞）

婚禮前4天遭撞飛，準新郎肉身護妻。（圖／翻攝自爆廢公社二館、東森新聞）

陳男在臉書《爆廢公社二館》PO文中提到，6日早上7時許在彰化市彰水路某輪胎行等待更換輪胎，想說等一下就可以載太太去上班，但就在快要換好的時候，對面馬路一輛休旅車搶快左轉，結果轉過去才發現正在排隊的車陣，莊姓駕駛怕撞到車陣，竟然在沒減速的狀況下方向盤一打直接往輪胎行衝來，並撞到站在一旁的他們和車。

陳男坦言，當下反應過來時，休旅車已經衝到面前，只能依靠本能先把太太拉進來，自己則被車子撞上，「當下的視線只有翻滾，就沒有意識了」，後來警方和媒體調出監視器畫面，才知道原來自己被撞飛又滾到地上，和太太倒在地上時，他已經暈眩過去，太太一直在旁邊緊緊牽著他的手，後來才慢慢恢復意識，兩人都躺在地上喊痛。

輪胎行老闆見狀趕忙報警、叫救護車。陳男表示，因為及時護住太太，所以太太只有腳部擦挫傷跟扭傷，可以慢慢走路，自己就沒有那麼幸運，左手肘開放性撕裂傷、骨裂，無法正常行走，「當下我只能用還可以正常使用的右手，掏出手機把該聯繫的人一個個聯繫，接著親友們就陸續來幫忙了。」

婚禮前4天遭撞飛，準新郎肉身護妻。（圖／翻攝自爆廢公社二館、東森新聞）

▼▲陳男和妻子被撞倒在地，痛得不斷呻吟。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）

婚禮前4天遭撞飛，準新郎肉身護妻。（圖／翻攝自爆廢公社二館、東森新聞）

陳男無奈地說，連警察到醫院也說看完監視器覺得休旅車駕駛太誇張，但更讓他煩惱的是，原本和太太預計10月10日舉辦婚禮，而且已經籌備半年以上，期間遇到疫情做了不少調整，也有延期的備案計畫，好不容易排除萬難終於要舉辦了，儀式流程也在做最後確認，沒想到就在婚禮剩下4天的時候遭遇橫禍。

其他網友看完陳男的描述，紛紛留言祝福他和太太早日康復，「都要進行婚事了！希望快點好起來」、「人平安就好，祝福你們夫妻倆早日康復，等傷勢好了再舉行婚禮吧」、「祝福你們早日康復，你的本能反應實在太感人」、「雖然婚期得再延了，但大難過了，必有後福」。至於車禍的發生原因還有待警方進一步調查釐清。

▼陳男為了保護太太寧願自己被車撞，衣服上都是血跡。

婚禮前4天遭撞飛，準新郎肉身護妻。（圖／翻攝自爆廢公社二館、東森新聞）

▼休旅車車頭撞凹。

婚禮前4天遭撞飛，準新郎肉身護妻。（圖／翻攝自爆廢公社二館、東森新聞）

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