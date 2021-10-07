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正妹搭小黃聊太嗨「洩漏個資」　講完才知遇「恐怖運將」嚇哭

女生若單獨一人搭計程車時，務必隨時提高警覺，不要聊天聊到忘我，不小心洩漏個資。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲女生若單獨一人搭計程車時，務必隨時提高警覺，不要聊天聊到忘我，不小心洩漏個資。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

搭計程車遇到健談的司機，千萬聊天時別聊到忘我，掏心掏肺！英國一名女子，近來搭乘計程車時，遇到司機很自然又熱情地和她攀談，女子沒多想，和對方聊了起來，但卻在對話中不小心透露太多個資，差點惹禍上身。

本身職業是化妝師的女子黛西（Daisy），在TikTok上分享自己遇到恐怖司機的經驗，她邊哭邊陳述經歷表示，她搭車回家時，司機問她來自哪裡，她沒有多想直接脫口說出；後來對方又問，「那是妳要去住的地方，還是要回家？」她隨口回答說要回家，這才猛然察覺，「我竟然讓他知道我住哪！」

 女子搭計程車遇到驚險事件。（圖／翻攝自TikTok／babyblossomxox）

▲ 女子搭計程車遇到驚險事件。（圖／翻攝自TikTok／babyblossomxox）

黛西說，不小心洩露住處後，她開始察覺司機變得怪怪的。後來司機一直對她提議，想邀她去看附近有一棟正在出租的房子，「我立刻說我朋友在等我，我要回家，結果他還想要我的電話號碼，我當下很害怕，所以我改建議，請司機把電話給我」。

黛西表示，這名司機跟她要電話失敗後，態度一直不死心，「我騙他我之後一定會打給他，然後我一下車就在街上隨便找了一名女路人，我拜託對方假裝認識我、和我說話，司機一直看著我們好一段時間，才默默離開」。

黛西陳述自己差點遇到危險的影片發布後，獲得近60萬網友點閱，許多網友也認同黛西所要傳達的重點，提醒女生單獨搭車時，要懂得保護自己。而這名態度有點詭異的司機，背後所屬的計程車行，後來也回覆該則影片，承諾將會調查這起事件。

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