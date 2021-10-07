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煎鍋鋪滿「蜷曲肥蟲」！超驚悚料理嚇壞人...老饕卻喊：是人間美味

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▲一名網友貼出料理照，照中鍋內煎著蠕蟲似的不明物體，讓不知情網友直呼噁心。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

有男網友在《爆廢公社公開版》貼出一張看起來有點驚悚的煎鍋照，鍋子裡有彷彿生物蜷曲在一起，被乾煎的模樣，讓不知情的網友看了直呼「好噁心」。但有熟知這道美味料理的網友出面護航，表示：「當早餐吃配鹹粥超爽」，原來這是正港的南部知名料理「虱目魚腸」，在北部很難品嘗得到。

從男網友所分享到照片可看出，煎鍋內有一團團不知名的生物，像是肥胖的蛆或蟲子蜷曲在一起，乍看之下很像拿來處罰品嘗者的「暗黑料理」，不少「有眼不識泰山」的網友看到這道料理，紛紛問「是蚯蚓嗎」、「看起來好噁心」。

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但有識貨的老饕，一看就知道是南部的經典美食「虱目魚腸」，直呼「虱目魚腸超好吃的，可惜在北部吃不到」、「超愛！煮湯用炸乾煎都好吃」。不過有內行的網友提醒，魚腸要處理好才不會有腥味，喜歡吃的人就會非常愛，一般來說，虱目魚腸的料理方式，有煮湯、乾煎和油炸等，「煎到恰恰才不會有腥味」、「配上薑絲根本人間美味」。

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