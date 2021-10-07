LIVE／國慶大典表演搶先看！　陸海空三軍戰力亮相

▲國慶空中預演，AT-3教練機通過總統府上空。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

雙十國慶大會將至，主辦單位安排於7日下午1時整，於總統府前進行預演，屆時總統府周邊道路於上午11時至下午5時皆進行交管，陸海空軍戰力也正式亮相。《東森新媒體ETtoday新聞雲》也安排全程直播，搶先目睹國慶節目的演出。

在今天11時至下午5時的交通管制方面，總統府周邊道路包括：桃源街（不含）、博愛路（含）以東；永綏街、襄陽路（均不含）、忠孝西路（含南線2車道）以南；公園路（不含）以西；愛國西路（含）以北，另外，博愛路右轉忠孝西路南線2車道，將採取彈性交管。

至於今年國慶安排的相關節目，主要可分為三個階段，暖場階段有國立台灣交響樂團、TBC舞團、三軍樂儀隊演出、體操協會、特技跆拳道表演。

第二階段，則是國慶大會主軸，除總統蔡英文、主席游錫堃、僑胞致詞外，也有客家兒童合唱團、原住民合唱團連袂演出。

在第三階段的主題表演部分，內容有東奧、帕奧選手的英雄車隊、軍警消以「捍衛台灣」為主題表演，最後由雷虎小組衝場，為今年的雙十國慶演出拉下帷幕。

▼國慶預演交通管制。（圖／翻攝自Facebook／總統府發言人）

