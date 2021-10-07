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新光三越南西周慶首日　消費35萬元的滿額禮「2小時換光」

▲▼新光三越百貨周年慶首日,大批民眾湧入消費,新光三越台北南西店,人潮,群聚。（圖／記者李毓康攝）

▲2021年新光三越南西店周慶開打首日，適逢疫情趨緩，民眾很捧場。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

全台最大百貨連鎖新光三越，旗下首波6店周年慶今（10／7）登場，適逢疫情二級，台北南西店上午9點起陸續出現排隊人潮，業者也特別在入口與手舉牌設置實聯制條碼，讓消費者先登記，以往首日湧10萬人人潮的南西店，今年也特別低調，新光三越副董吳昕陽現身心情頗佳，表示：「很滿意，有景氣回溫的感覺。」開店兩小時，需消費35萬元才能換到的滿額禮就被換光。

▲▼新光三越百貨周年慶首日,新光三越台北南西店,新光三越副董事長吳昕陽。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越百貨周年慶首日，新光三越副董事長吳昕陽表示滿意。（圖／記者李毓康攝）

10月是百貨通路的重點月，除以往的周年慶熱季之外，今年更有五倍券發放的刺激消費，新光三越南西店以往被視為百貨周慶的風向球，首日在11點對外開門前，外部已經有不少民眾排隊進場，據悉最早排隊民眾9點就來排隊等著買化妝品特惠組，雖然人潮畫面因為疫情關係冷靜不少，但業者表示，也因為疫情關係「提袋率」也提高2至3成。

▲▼新光三越百貨周年慶首日,大批民眾湧入消費,新光三越台北南西店,人潮,群聚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光三越百貨周年慶首日,大批民眾湧入消費,入場實施實聯制與酒精消毒等防疫措施,新光三越台北南西店,人潮,群聚。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越百貨周年慶因應疫情，需掃實聯制進場。（圖／記者李毓康攝）

▲2021年新光三越南西店周慶開打首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越南西店周年慶首日開門前，門外已有不少民眾等進場。（圖／記者蔡惠如攝）

今年開門時因應防疫規定，民眾進場前須先掃實聯制、測量體溫，所以進場後未發生推擠狀況，民眾均魚貫進場，一樓重點化妝品區域在開門不到10分鐘人聲鼎沸，仍有熱鬧的周年慶氣氛，吳昕陽表示，第四季百貨全年業績比重超過30%，目前疫情趨緩，加上疫苗第一劑覆蓋率已達58%，民眾也會越來越安心，預期第四季周慶後的業績狀況會不錯。

去年新光三越三倍券業績約達11億元，今年五倍券刺激力道更大，且金額也更高，預計五倍券業績目標為22億元，新光三越南西店表示，疫情前平時提袋率約30%，周年慶約40％至50%，而疫情目的性來客提袋率比之前更提高20%到30%，等同6成到7成的客人來店都會購物，客單價也預計會提高10%。

業者表示，今年消費滿35萬元可選擇Dyson與任天堂Switch紅藍主機滿額禮，在開店2小時後已經全部兌換完畢，可見高單的顧客出手還是不手軟。雅詩蘭黛小棕瓶大容量與蘭蔻極光水，截至下午1點已賣出百瓶。

▲▼新光三越百貨周年慶首日,大批民眾湧入消費,新光三越台北南西店,人潮,群聚。（圖／記者李毓康攝）

▲新光三越百貨周年慶首日，預計提袋率跟客單都會比往年更高。（圖／記者李毓康攝）

新光三越周慶周年慶化妝品單筆滿2,000元送200元；全館累計5,000元送500元；名品／大家電／法雅客／[i]Store消費單筆滿1萬元送500元、會員首七日獨享單筆消費滿1萬元送1,000元，除了回饋低門檻之外，從10／8起至10／24期間，五倍券還有兩重回饋，第一重持實體或數位券單筆消費滿3,000元送2,000元抵用金，可於skm online、超市與服飾類別抵用；第二重則推實體券單筆滿5,000送500、數位券滿5,000送1,000電子抵用金。

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