　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歡慶Toyz販毒被抓！「統神發100份雞排」加碼送好東西：週五晚上見

▲▼張嘉航統神和劉偉健Toyz曾在2018年合照。（圖／翻攝亞洲統神-張嘉航臉書）

▲張嘉航統神和劉偉健Toyz曾在2018年合照。（圖／翻攝亞洲統神-張嘉航臉書）

記者施怡妏／綜合報導

電玩《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，因涉嫌販賣超過500顆大麻煙彈遭收押禁見，曾與Toyz是死對頭「亞洲統神」張嘉航昨日發文，情趣用品店為了歡慶Toyz被關，找統神幫忙去送100份雞排，就在明（8）日晚上8點半，雖然原文被刪掉了，但統神之後又發了一篇文，「禮拜五晚上見，發免費雞排和好東西」。

統神昨日晚間在臉書發文，某情趣用品店為了歡慶Toyz「進家園」，找他去送100份雞排+潤滑液，讓大家有雞排吃，還有潤滑液可以用，他點頭答應對方，「我是可以啊，那就禮拜五見！」怎料該篇貼文發出後沒多久就被刪了，統神事後又再發一篇文，「剛剛有看到的有福啦，禮拜五晚上8:30見，發免費雞排和好東西」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲統神將送100份雞排。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多網友回應，「各路統粉齊聚一堂大肆慶祝」、「禮拜五要值班啦，改天行不行」、「禮拜五有事做了」、「20:30還在上班不能去，明明店就在公司旁邊的說」、「統神直接爽給你看阿，沒有在演的」、「北、中、南各辦一場可以嗎」、「走了，順便買一些道具」。

據了解，Toyz9月29日涉販毒遭裁定收押，同夥楊男也被抓出是現役軍人，在5日週刊爆料下盤商藥腳被逮前，就曾與Toyz死對頭「亞洲統神」告知此事，更想爆黑料給。近日統神也在直播上表明，Toyz開庭他一定會到，但若Toyz最終被遣返，當下可能會有警察戒護，因此他怕出問題，不會去湊熱鬧。

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
BNT開放「全年齡層接種」　時間點曝光
快訊／連續8天本土+0！　今增4例境外移入
物價飆！蚵仔麵線一碗多少？主計長答：20元　全場驚呆
LIVE／BNT「限時加開預約」下午收單　陳時中最新說明
邀合作被打臉！　連千毅怒嗆「藝人賺沒有我多」：哪幾個開勞斯萊
結婚8年狂啪老公沒懷孕！和老闆激情一夜　她驗孕驚：中了
【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？
柯賜海暴瘦靠健走抗病　每天看3份報...不忘喊「馬英九還我牛
新光三越周年慶首日　現場排隊人潮擠爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市曝華航女機師染Delta　陳時中：正確基因定序明後天公布

快訊／陳時中宣布：莫德納明天到！估10／22開打

崑大環工系翁義聰教授團隊　發現台灣特有新種蜘蛛

BNT累積到貨420.92萬劑！　10／22後開放「全年齡層接種」

快訊／連續8天本土+0！今新增4例境外移入

主管暖送點心犒賞！她嗨問：是不是很難遇到？　網揭暗黑動機

租屋處大掃除！男大生驚見「乾屍」藏床底...嚇：睡1年沒發現

LIVE／BNT「限時加開預約」下午收單　陳時中最新說明

台東達仁鄉衞生所首開C肝門診　高醫副院長每月2次支援看診

五倍券明起領用！國道服務區推加碼20%　滿額再抽iPhone13

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

北市曝華航女機師染Delta　陳時中：正確基因定序明後天公布

快訊／陳時中宣布：莫德納明天到！估10／22開打

崑大環工系翁義聰教授團隊　發現台灣特有新種蜘蛛

BNT累積到貨420.92萬劑！　10／22後開放「全年齡層接種」

快訊／連續8天本土+0！今新增4例境外移入

主管暖送點心犒賞！她嗨問：是不是很難遇到？　網揭暗黑動機

租屋處大掃除！男大生驚見「乾屍」藏床底...嚇：睡1年沒發現

LIVE／BNT「限時加開預約」下午收單　陳時中最新說明

台東達仁鄉衞生所首開C肝門診　高醫副院長每月2次支援看診

五倍券明起領用！國道服務區推加碼20%　滿額再抽iPhone13

北市曝華航女機師染Delta　陳時中：正確基因定序明後天公布

iPhone 13 Pro現省2萬8！想換手機看這裡　電信業者五倍券優惠盤點

紅雀淘汰金廣鉉結束球季　季後賽亞洲人剩澤村拓一、崔志萬

柯瑞找回三分準星！小將波爾2戰轟47分　嘴綠膝蓋猛撞小河流肋骨

第12屆金音獎入圍名單公布！　「整排都是知名歌手」主席是金曲贏家

不放棄！彰濱溺水少年失蹤17天　海巡消防仍在搜尋

談厄文不願接種疫苗　太陽保羅：這得由球員自己決定

玳瑁媽媽見2幼貓被誘捕失落逃走　重新團圓「震驚回頭」望愛媽

女星太閒和詐騙集團私訊聊天！　「最近不好因為你」對方秒神回覆

業務員7度車震13歲小女友還誘拍裸照　少女父氣炸提告

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

抗議天王柯賜海落魄深居陽明山　家當剩2坪露營車

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

民眾檢舉樣態限46項　違規未逾6分鐘不可連續舉發

人妻滑手機「沒立刻洗碗」　公公：和我兒子離婚

2縣市防大雨！下週「圓規颱風」恐生成侵台

大雨報到下周圓規恐生成　水彈砸台灣

呂捷遭連環飆罵神回：「尊夫人」怎連這都跟你說

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

陳柏惟肇逃…周玉蔻喊造謠　他喊話：希望您仔細閱讀

吊帶妹夜市「飆唱倫敦的愛情」　路人狂回頭

更多熱門

相關新聞

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

全球最大遊戲實況平台Twitch近日爆出原始碼外流的醜聞，因為原始碼外流造成合作夥伴2019年至今的稅前收入全部遭到曝光，包含大家熟知的企鵝妹、以及近日身陷販毒風波的Toyz的收入也遭到曝光。此外，最讓人注意的是依渟（ET）在Twitch開台才一年多，就達到27萬美金，讓許多觀眾紛紛驚訝，「實況主真的那麼好賺？」

統神怎麼紅的？　老粉揭1關鍵：他是第一人

統神怎麼紅的？　老粉揭1關鍵：他是第一人

Toyz涉毒早知清？統神發聲

Toyz涉毒早知清？統神發聲

Toyz藥腳被抓「安家費超低」　匯款明細曝光

Toyz藥腳被抓「安家費超低」　匯款明細曝光

統神神預言「內線」曝光　直播1動作自曝早知情

統神神預言「內線」曝光　直播1動作自曝早知情

關鍵字：

Toyz統神張嘉航發雞排

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

智商最高的TOP 3星座！

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面