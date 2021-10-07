歡慶Toyz販毒被抓！「統神發100份雞排」加碼送好東西：週五晚上見

▲張嘉航統神和劉偉健Toyz曾在2018年合照。（圖／翻攝亞洲統神-張嘉航臉書）

記者施怡妏／綜合報導

電玩《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，因涉嫌販賣超過500顆大麻煙彈遭收押禁見，曾與Toyz是死對頭「亞洲統神」張嘉航昨日發文，情趣用品店為了歡慶Toyz被關，找統神幫忙去送100份雞排，就在明（8）日晚上8點半，雖然原文被刪掉了，但統神之後又發了一篇文，「禮拜五晚上見，發免費雞排和好東西」。

統神昨日晚間在臉書發文，某情趣用品店為了歡慶Toyz「進家園」，找他去送100份雞排+潤滑液，讓大家有雞排吃，還有潤滑液可以用，他點頭答應對方，「我是可以啊，那就禮拜五見！」怎料該篇貼文發出後沒多久就被刪了，統神事後又再發一篇文，「剛剛有看到的有福啦，禮拜五晚上8:30見，發免費雞排和好東西」。

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▲統神將送100份雞排。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起許多網友回應，「各路統粉齊聚一堂大肆慶祝」、「禮拜五要值班啦，改天行不行」、「禮拜五有事做了」、「20:30還在上班不能去，明明店就在公司旁邊的說」、「統神直接爽給你看阿，沒有在演的」、「北、中、南各辦一場可以嗎」、「走了，順便買一些道具」。

據了解，Toyz9月29日涉販毒遭裁定收押，同夥楊男也被抓出是現役軍人，在5日週刊爆料下盤商藥腳被逮前，就曾與Toyz死對頭「亞洲統神」告知此事，更想爆黑料給。近日統神也在直播上表明，Toyz開庭他一定會到，但若Toyz最終被遣返，當下可能會有警察戒護，因此他怕出問題，不會去湊熱鬧。