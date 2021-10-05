統神神預言「內線」曝光　Toyz販毒被抓！直播1動作自曝早知情

▲Toyz的下線藥腳轉為汙點證人供出販毒過程，還宣稱找上Toyz的死對頭「統神」大爆販毒內幕，讓統神樂得隔岸觀火。（圖／鏡週刊提供，下同）

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正當檢警擴大偵辦Toyz販毒案之際，隨著案情發展也爆出Toyz遭藥腳黑吃黑的內幕，不僅毒品貨款被暗槓，還付給藥腳安家費，藥腳卻在檢警找上門後，向Toyz的死對頭、網紅統神張嘉航大爆Toyz販毒的料，本刊日前訪問該名藥腳，取得多張他與Toyz對話的截圖及匯款單，還原整起販毒始末。

本刊調查，全案是彰化警方今年5月執行網路巡邏任務時，發現有人涉嫌販賣大麻菸彈，於是喬裝成買家逮人，從賣家住處搜出一堆大麻菸彈，後來查出貨源來自台中地區的一名藥腳，為了溯源追查毒品來源，旋即報請檢方擴大指揮偵辦。

▲前世界電玩冠軍「Toyz」劉偉健（箭頭處）涉嫌販賣二級大麻毒品遭收押禁見，檢警正溯源追查製毒工廠。

檢警8月間發動第二波搜索逮到該名下盤商藥腳，不但從住處搜出其他未賣出的上百顆大麻菸彈，並根據毒犯手機LINE等對話紀錄與帳戶資金流向，成功突破對方心防，一舉追出毒品是由前世界電玩冠軍Toyz提供，當下相當震驚，但為了鞏固事證及避免打草驚蛇，直到上週才發動第三波搜索。

本刊調查，該名藥腳被逮後見法網難逃，乖乖供出與Toyz聯手販毒過程，令人驚訝的是，該名藥腳除了認罪外，還向專案小組大爆他曾與Toyz的死對頭、實況主亞洲統神張嘉航取得聯繫，告知對方握有「Toyz的東西，要不要挺我」等語，雙方不但為此討論，連販毒衍生出的法律問題及刑責都曾觸及。

由於統神過去曾與Toyz共同代言手遊，在電競業者力邀下兩人同場PK，沒想到Toyz戰勝還狂酸統神，雙方在網路上言語互轟砲火猛烈，一度登上熱搜話題，如今該名藥腳找上統神想爆Toyz黑料，格外引起檢警注意。

檢警調查，該名藥腳被逮後，希望Toyz提供安家費，不料，Toyz拖拖拉拉，最後只給4萬元，甚至懷疑他私吞大麻煙彈及貨款，還痛斥他一直在543（指講沒意義的話），讓該名藥腳心灰意冷，這也是他後來找上統神的可能原因。

▲統神在Toyz被逮後開台上網，吸引上萬網友留言，他樂得開懷大笑，還笑稱不是他舉發，也不是緝毒犬。

巧合的是，統神7月底跟香港粉絲在網路聊天時，粉絲突然向統神道歉，理由是香港出了Toyz這種敗類，統神雖立刻回應沒那麼嚴重，不過，該名粉絲馬上又說「因為Toyz這種低劣的人品，將來一定會發生事情」，他還預言「說不定Toyz下個月就會爆出什麼」。

果不其然，不久Toyz即被逮，統神開台上網，瞬間湧入上萬網友向他大喊，「你終究還是贏了」，有人更直呼「太神了」「一定有偷看劇本」，雖然他極力撇清舉發，稱不知情，更強調自己不是緝毒犬，但他秀出Toyz觸犯的法條，看似早有準備，且反覆開心講著Toyz最重可處無期徒刑，只是，該名藥腳宣稱早就找上統神，意味統神不但早一步知道Toyz販毒，也正等著看他出包被逮。

▲統神曾在直播時，神預言Toyz會發生事情。

除了統神隔岸觀火成為話題，知情人士告訴本刊，Toyz每次進貨大麻菸彈以500顆為單位，每顆成本價為1千元，最高以1萬元轉售，暴利驚人，Toyz被逮後也自爆整批毒品交下線藥腳販售，至今分文未得，慘遭賴帳，形同被黑吃黑。

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