皮卡丘養成計畫！伊正靠「這招」讓人電到受不了

【企劃特輯】

台灣近視率為世界第三，近視人口逐漸變多，不論是老年人、年輕人甚至兒童的近視率每年也逐漸升高。3C世代增加了眼睛使用量，過度用眼不僅造成近視度數增加，更可能導致相關的眼睛疾病如白內障、視網膜剝離等。演藝男星伊正表示：「需要常常面對鏡頭、鎂光燈、研讀劇本，拍戲也時常拍到三更半夜，眼睛如果沒好好照顧就會容易感到酸澀，自從吃了「愛睛明EX」後，覺得晶亮有感、水潤舒適，自己吃過覺得好，才敢推薦給大家！」

▲伊正時常連夜拍戲，吃了「愛睛明EX」眼睛不再有痠澀感。

紅葡萄葉萃取RGL 修復視丘神經和視神經



德國研究的RGL「雙神經」衍生物，是由紅葡萄葉中萃取的物質，能修復視丘神經和視神經；經過研究發現RGL不只增長視神經，也增長腦神經，可以大幅增加雙眼平衡及協調性，因為神經增長，對於退化性的眼睛不會產生雙眼性視差及協調感落差，對於年長者可大幅降低因平衡及視覺落差造成的跌倒或意外風險。

美國抗UV專利 眼睛的遮陽傘



挑選有多國專利認證的「愛睛明EX」，能夠有效降低紫外線傷害。「紅藻萃取蝦紅素」能夠舒緩疲勞酸澀、降低黃斑部病變機率；「金盞花葉黃素」萃取出游離型葉黃素，營養吸收率高，補足眼睛所需要的養分、延緩老化；「α醣化橙皮苷」具有抗發炎疏通的功效，這三大成分形成黃金比例，才能全方位守護靈魂之窗。





▲「愛睛明EX」的三大成分，能全方位守護靈魂之窗。

美國眼科協會認證 修復視覺神經效果極佳



眼部所有疾病都來自視神經委縮，德國的RGL是全球第一支不只增長眼球神經，還可針對控管眼部活動大腦中的視丘部，經過美國眼科協會認證，能有效停止因年紀造成的視丘神經委縮，更可加強腦部神經元連結，讓視丘內神經變粗變長，配合眼部神經增長，不只大幅降低眼部疾病發生率，更讓原本不可逆的眼部疾病達到良好的復原功效。





▲「Ivenor愛睛明EX」有三大國際專利成份。

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