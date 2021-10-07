川普跌出「美國400富豪榜」　再戰2024就看銀彈剩多少

▲美國前總統川普。（圖／路透）

實習記者黃靜芸／台北報導

先前於2015年，在總統參選發表中，曾自豪的說出：「我真的很富有」的前任美國總統川普（Donald Trump）。至今雖仍然富有，但已掉出「美國400富豪榜」外，這也是他在近二十幾年首次掉出榜外。

擁有25億美元身價的他，距離現今「美國400富豪榜」的門檻，還差約4億美元。據富士比報導，他今年的身價與去年不相上下，2016年，他的身價大約為37億美元，2017年降至31億美元，2018及2019年則維持不變。一直到疫情時代，他的身價也跟著房地產下降，損失約6億，總計25億美元。

目前位居榜內前五名分別為亞馬遜(Amazon)創辦人貝斯左(Jeff Bezos) ，他以2010億美元蟬聯四年冠軍；特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)居次，財富約為1905億美元；臉書執行長祖克伯(Mark Zuckerburg)的身價是1345 億美元，排名第三；微軟(Microsoft)創辦人比爾 · 蓋茲(Bill Gates) 的財富是1340億美元，現今為第四名；至於Google創辦人佩吉 (Larry Page)身價為1230 億美元，現居第五。

此外，CNN報導中提到，川普的資產與他是否參與2024總統大選息息相關，若他的財務狀況岌岌可危，則未來可能無法參選。