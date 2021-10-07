　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金錢豹朝聖者碰壁！預約制+查號台未登記...20年幹部：不知有總機

▲▼金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

▲金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

全台知名的金錢豹酒店7日下午6點起將轉型為自助式KTV營業，開放給一般大眾進場歡唱，引起不少以往只能望之興嘆的民眾熱烈討論，有民眾還相揪要去參觀裡面到底是如何的金碧輝煌？不過，這些朝聖者可能會失望，因為只有31間包廂，採預約制，人到了現場也無法候位，查號台也查不到金錢豹電話，一名幹部就說，他待了20多年還不知道有總機，都是客人打手機預約。

▲▼金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

受不了疫情衝擊，已有5個月沒收入的金錢豹酒店，為了生存配合中央規定，轉型為自助式KTV，引發社會熱烈討論，有人哀嘆以後去金錢豹，沒小姐作陪，沒酒可喝，還去嗎？但也有人抱持朝聖心態，想要一睹只能官員、富商等人能去的金錢豹，到底長什麼模樣？

▲▼金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

金錢豹創辦人袁昶平更是相當罕見的主動發出一封公開信，首次開放媒體入內參觀，以表示公司全力配合政府防疫政策。

▲▼金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

金錢豹三樓總經理周永欣公布消費方式，以每小時計算，4人包廂1千元，6人1500元，8人2000元，10人2500元，20人5000元，超過1人加收250元，並附贈一瓶礦泉水，外加1成服務費，礦泉水每瓶40元，禁帶外食和酒類，全程佩戴口罩，未依規定者謝絕消費，採預約制，不開放現場候位。

▲▼金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

有民眾想要朝聖，一睹何謂五星級酒店？結果打了查號台，金錢豹並沒有登記，即使去了現場也無法候位，也不認識裡面幹部，不得其門而入，有點失望。

▲▼金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

一名幹部說，他待了20多年，從未聽到總機響過，客人都是私下找幹部訂包廂，因此採預約制，其實是給熟客去，不是給陌生人的。

▲金錢豹業者公布消費方式。（圖／金錢豹提供）

▲金錢豹業者公布消費方式。（圖／金錢豹提供）

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
敗光41億家產！57歲影帝「被當流浪漢」宣告破產
北市KTV首例開罰！男女無罩又喝酒　被趕出包廂
還有很多黑料！他警告：建議陳柏惟做好準備
導演見他太瘦！《魷魚遊戲》男星花1個月增胖成92kg
女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰：為何在我床上？
快訊／基本工資確定要漲了！　勞動部長：至少3%
檢舉達人GG！交部列檢舉限46種　違停剩5項
快訊／遭步校未爆彈炸傷！2士兵傷勢曝光　鋼盔炸到變形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／甲醇槽車突狂冒濃煙！遮蔽車道「噴出火焰」…駕駛急下車

line傳槍照恐光電廠！勒索「保護費」入帳20萬　綠能蟑螂慘了

柯賜海暴瘦靠健走抗病　每天看3份報...不忘喊「馬英九還我牛」

北市KTV復業首例開罰！男女無罩又喝酒　被全程蒐證趕出包廂

遭配重塊砸頭慘死！遺體運離現場　妻兒忍淚痛喊：爸，上車了

抗議天王柯賜海宣布：明年參選花蓮縣長！友力挺：我這邊至少10票

晨光刺眼！三重婦人騎車買菜撞死晨運男　她辯：逆光看不見

金錢豹朝聖者碰壁！預約制+查號台未登記...20年幹部：不知有總機

女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰：為何要在我床上？

礁溪銀樓老闆頭部中槍　妻小反擊力退搶匪！林姿妙下令掃槍

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

快訊／甲醇槽車突狂冒濃煙！遮蔽車道「噴出火焰」…駕駛急下車

line傳槍照恐光電廠！勒索「保護費」入帳20萬　綠能蟑螂慘了

柯賜海暴瘦靠健走抗病　每天看3份報...不忘喊「馬英九還我牛」

北市KTV復業首例開罰！男女無罩又喝酒　被全程蒐證趕出包廂

遭配重塊砸頭慘死！遺體運離現場　妻兒忍淚痛喊：爸，上車了

抗議天王柯賜海宣布：明年參選花蓮縣長！友力挺：我這邊至少10票

晨光刺眼！三重婦人騎車買菜撞死晨運男　她辯：逆光看不見

金錢豹朝聖者碰壁！預約制+查號台未登記...20年幹部：不知有總機

女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰：為何要在我床上？

礁溪銀樓老闆頭部中槍　妻小反擊力退搶匪！林姿妙下令掃槍

「10代版《Street Woman Fighter》」下月海選！神級評審曝光網哭了

國旗畫面傳全球！單親碩二生美髮賽奪金　嗨喊：阿嬤我得冠軍了

UNIQLO全球旗艦店明開幕！現場直擊「必逛5亮點」：鮮花區美爆

五倍券加碼好食券剩不到1萬份　紙本明天開領四大步驟看過來

被同個小三綠2次！22歲百萬網紅3婚前又GG　老公「色情視訊搞上她」

布雷克對決王維中　運彩看好統一獅主場繼續擒龍

快訊／甲醇槽車突狂冒濃煙！遮蔽車道「噴出火焰」…駕駛急下車

台酒限量國慶OMAR威士忌熱銷　柳丁風味桶4千一瓶仍秒殺！

清秀女留學生縱火燒美「200年教堂」　友人：不知受了什麼刺激

line傳槍照恐光電廠！勒索「保護費」入帳20萬　綠能蟑螂慘了

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了　

社會熱門新聞

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟曾撞傷他肇逃　阿北現身了

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　地上一包包慘了

81歲阿伯揪55歲女「摩鐵剪髮」猝死　休息3hrs噴900

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

檢修新北停車塔！他當場慘死

高雄陸軍步校「疑未爆彈爆炸」！2士兵受傷

即／遭步校未爆彈炸傷！2士兵傷勢曝光

陳柏惟肇逃傷者曝！被撞8旬翁掰咖　鄰居通報才撿回一命

快訊／宜蘭礁溪銀樓遭搶劫！老闆「頭部中槍」緊急送醫

快訊／台中女墜樓亡！撞上路燈…1樓機車被砸中

女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰

嫩模求包養慘遭下藥性侵拍片！獲救只會傻笑

小三狂戰人夫20多次　正宮見5張「奶頭照」氣瘋

更多熱門

相關新聞

髒亂環境製造口罩　負責人求輕判下場曝

髒亂環境製造口罩　負責人求輕判下場曝

新北市八里區慶豐商貿公司，疫情間在僅取得醫療器材販賣執照，而未取得醫療器材製造工廠設立登記許可下，從2018年起，分別自國內外的廠商購得「醫用口罩」、「潘蜜斯衛生套」等半成品，在未消毒、清潔的環境下，將醫療器材徒手分裝入標記有「慶豐」等字樣包裝。士林地院今宣判，陳姓負責人被依違反藥事法判刑3月，得易科罰金9萬，緩刑2年。

300遊客滯留伊犁收費站30小時 車外積雪民眾躲車內禦寒被凍醒

300遊客滯留伊犁收費站30小時 車外積雪民眾躲車內禦寒被凍醒

停業近5個月！高雄26家KTV復業了　

停業近5個月！高雄26家KTV復業了　

台南觀光景點防疫有條件鬆綁

台南觀光景點防疫有條件鬆綁

金錢豹喝酒+小姐作陪觸哪條法　規定不明難取締

金錢豹喝酒+小姐作陪觸哪條法　規定不明難取締

關鍵字：

金錢豹自助式停業疫情

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

智商最高的TOP 3星座！

抗議天王柯賜海落魄深居陽明山　家當剩2坪露營車

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面