金錢豹朝聖者碰壁！預約制+查號台未登記...20年幹部：不知有總機

▲金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

全台知名的金錢豹酒店7日下午6點起將轉型為自助式KTV營業，開放給一般大眾進場歡唱，引起不少以往只能望之興嘆的民眾熱烈討論，有民眾還相揪要去參觀裡面到底是如何的金碧輝煌？不過，這些朝聖者可能會失望，因為只有31間包廂，採預約制，人到了現場也無法候位，查號台也查不到金錢豹電話，一名幹部就說，他待了20多年還不知道有總機，都是客人打手機預約。

受不了疫情衝擊，已有5個月沒收入的金錢豹酒店，為了生存配合中央規定，轉型為自助式KTV，引發社會熱烈討論，有人哀嘆以後去金錢豹，沒小姐作陪，沒酒可喝，還去嗎？但也有人抱持朝聖心態，想要一睹只能官員、富商等人能去的金錢豹，到底長什麼模樣？

金錢豹創辦人袁昶平更是相當罕見的主動發出一封公開信，首次開放媒體入內參觀，以表示公司全力配合政府防疫政策。

金錢豹三樓總經理周永欣公布消費方式，以每小時計算，4人包廂1千元，6人1500元，8人2000元，10人2500元，20人5000元，超過1人加收250元，並附贈一瓶礦泉水，外加1成服務費，礦泉水每瓶40元，禁帶外食和酒類，全程佩戴口罩，未依規定者謝絕消費，採預約制，不開放現場候位。

有民眾想要朝聖，一睹何謂五星級酒店？結果打了查號台，金錢豹並沒有登記，即使去了現場也無法候位，也不認識裡面幹部，不得其門而入，有點失望。

一名幹部說，他待了20多年，從未聽到總機響過，客人都是私下找幹部訂包廂，因此採預約制，其實是給熟客去，不是給陌生人的。

▲金錢豹業者公布消費方式。（圖／金錢豹提供）