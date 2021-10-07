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銀行女職員奶奶去世請喪假　主管酸：妳去了能幹嘛

▲銀行女職員不滿主管失禮的言論。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲銀行女職員不滿主管失禮的言論。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

南韓一名銀行女職員在社群平台「 BLIND 」上抱怨自己的主管，原因是奶奶過世，向主管申請喪假，怎料竟被酸說「妳跟她很親嗎？妳去了能幹嘛？」她怒喊，「這是人話嗎！」網友紛紛表示，「不能忍！」

據韓國《中央日報》報導，女職員表示根據公司職員規章，祖父母去世可請5天喪假，主管卻說這項規定早該取消，「奶奶去世為什麼需要請5天」、「節日時妳都沒休，跟奶奶見沒幾次面吧，妳跟她能有多親」、「大家都忙得要死，妳不要沒事找事」、「奶奶去世妳去了要做什麼，妳能幫上忙嗎」

女職員還表示，過程中這名主管不僅數落她，甚至譏笑她，「我知道我不該這麼笑，但是這件事實在是太好笑了。」這名主管最後不耐煩地詢問女職員，「快跟我說妳到底要請幾天，快點決定好跟我說」。

▲女職員於社群平台上發文抱怨。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女職員於社群平台上發文抱怨該名主管。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

女職員氣憤地在論壇上表示，「如果有一天他（主管）的父母去世了，自己的小孩向上級請喪假，上級卻告訴他喪禮不重要不需要出席，得到這麼不尊重的回答，看他還會不會這麼淡定！」她認為這名主管就是個自私鬼，「自己優先，別人的事不值得一提」，「跟這種人工作，真是讓我特別厭惡自己（女職員）！」

網友們群起撻伐這名主管，「這根本不是人說的吧！怎麼忍得下去」、「天哪！這種不可理喻的人實在是太多了」、「舉報他，然後離職」、「這種人的品性怎麼還不遭懲戒！」也釣出曾經是該名公司的職員回覆，「我感同身受，就是因為這樣我才選擇跳槽到其他公司。」

 

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