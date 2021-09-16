北市五倍券加碼出爐！　綁定悠遊卡、悠遊付優惠一次看

▲柯文哲16日主持「振興選悠遊 五夠大包加倍奉還」記者會。（圖／記者袁茵攝）

政治中心／台北報導

行政院推出的「五倍券」將於9月22日起開放登記，10月8日起領取使用。在各縣市加碼方面，台北市除日前推出「熊好券」之外，市長柯文哲16日再宣布10月6日前綁定悠遊卡，可獲得最高5千元的「振興大禮包」回饋，而綁定敬老愛心卡，則可用市價一折加價購健康防疫家電。《東森新媒體ETtoday》帶您了解相關加碼。

此次五倍券回饋方案，悠遊卡公司表示，主打「不用抽獎、人人都有」，消費滿額就有10％至50％不等的回饋，不論綁定悠遊付或悠遊卡，只要在限定名額內，皆可收到超殺優惠的振興禮包，且適用範圍涵蓋網購、百貨、3C通路、藥局美妝、超商超市，生活中各種可能消費的場域一網打盡，累積消費同時也能立即享有現金回饋。

一、五倍券綁定悠遊付：

1.可獲得「五夠大包」振興禮包（見下圖），內有總價值5000元的現金回饋券（限1萬份）。

2.符合回饋條件，即可獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高達50％。

3.不受五倍券紙本面額限制。

二、五倍券綁定悠遊卡（限量4萬名）：

1.前1萬名綁定享300元加碼回饋；前10001名至3萬名綁定享200元加碼回饋；前30001名至4萬享100元加碼回饋。

2.悠遊卡綁定五倍券且新註冊悠遊付帳戶，特別加贈價值3千元的振興大禮包（限量2萬份），同享高回饋率優惠。

3.不受五倍券紙本面額限制。

三、五倍券綁定敬老愛心卡（限量1萬名）：

1.可至台北市3C門市以低價購買包括電動牙刷、血氧機、血壓計等健康家電三選一（新民生、興隆、博愛3家門市僅提供電動牙刷組）。

2.禮品：

A：299元購得Oral-B電動牙刷組。

B：549元購得威創V-Trust手持式血氧機。

C：599元更可買到市價OMRON手臂式血壓計及Oral-B電動牙刷套組。

▼北市加碼「五夠大包」振興禮包。（圖／北市府提供）