進口福島食品看談判　鄧振中：日本要證明食品已不受汙染

▲政委鄧振中。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣日前遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），由於日本是今年的輪值主席國，讓開放核災區食品進口再度成為討論話題，甚至延伸成入會成功與否的關鍵。對此，政委鄧振中說，是否開放福島食品端看談判結果，日本方面也需提供足夠證據證明食品已不受核汙染。

日本311福島核災10年後，至今仍有不少人將日本福島食品視作核災食品，但實際上全球目前僅剩大陸與台灣尚未開放福島食品，在爭取加入CPTPP的關口上，日本核食是否開放進口似乎成為叩關關鍵，也成為國內各界議論焦點。

目前擔任行政院經貿談判辦公室總談判代表的政委鄧振中，6日中午接受網路節目專訪時談到，食品是否受到輻射汙染是可以透過精密儀器測量的，沒有一個國家會進口核汙染食品，更沒有一個國家會將核食送至國際市場兜售，「將福島食品直接與核食劃上等號是一個誤會」，連美國也在上月22日宣布經多項科學研究後，決定廢除對日本福島食品的進口禁令。

鄧振中表示，台灣目前還不是一定要開放福島食品的進口，一切端看與日本的談判結果，日本方面也需提供足夠證據證明食品已不受核汙染，並擬定相關的管制與檢查方法，才會形成後續處理方針。

鄧振中說，政府當然會關注歐盟接下來部分放寬的作法，標準可能也相去不遠，但準確的開放細節仍舊要透過談判，因為台灣與歐洲國家在日本食品的進口項目與敏感項目上並不相同。