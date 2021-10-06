兩岸搶入CPTPP　鄧振中：台灣條件優於對岸、日本會幫忙

▲行政院政務委員鄧振中。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

近來大陸、台灣相繼遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。由於大陸搶先台灣申請，外界關注台灣最後能否順利申請入會的成功率。對此，政委鄧振中6日受訪表示，對岸相關條件與資格明顯還「差一截」，而台灣無論市場開放程度、競爭公平度、重視弱勢與尊重人權方面等，都遠較對岸更符合加入的資格。

目前擔任行政院經貿談判辦公室總談判代表的政委鄧振中，6日中午接受網路節目專訪，談到5年來政府為申請加入CPTPP所做出的諸多努力，並表示大陸突襲式申請加入的作為，令國際錯愕，因為對岸相關條件與資格明顯還差一截，例如中國國營企業佔GDP 52%就不符合CPTPP需「去國營化」的規定。

鄧振中認為即便條件不符，但大陸申請加入仍是國際大事，「台灣不能、不想、也沒有力量，阻止中國提出申請」，猝然臨之要作危機處理，也只能趕緊回過頭去檢查備審文件與各國的接洽內容，在確認一切無誤後儘速送出申請。

鄧振中坦言，若讓大陸搶先加入CPTPP，必定會對台灣簽署協定的進程發起諸多阻撓，不讓台灣有參與國際的任何空間。但從簽署國的態度，就能窺見我國政府的布局更加周到妥善，如日本、澳洲與越南等接連潑大陸冷水，但台灣並未遭受如此待遇，顯然較受國際歡迎。

鄧振中表示，申請加入CPTPP就實質條件而言，台灣當然優於大陸，無論是市場開放程度、競爭公平度、重視弱勢與尊重人權方面都遠較對岸更符合簽署加入之資格。現階段台灣只能盡量表現自己，作好與各國的談判，避免製造爭議，尋求更多國際支持，穩紮穩打把分內進度完成。他強調，台灣申請加入成功的希望很大，但要說有多少機率則很難量化。

鄧振中表示，日本是今年CPTPP的輪值主席國，也提高了台灣申請成功的機會，過去幾年間台灣與日本互助建立友誼，而CPTPP也需要擴大組織的市場規模，相信於情於理，日本都會幫忙。