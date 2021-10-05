失意廚師夜蹲湖心亭向烏龜訴苦　警一句話他哽咽淚崩

記者白珈陽／台中報導

台中市民夏姓廚師因職場受挫，深夜獨自一人在台中公園湖畔對著岸邊的小烏龜流淚訴苦，這場「人與龜的對話」正巧被巡邏的公園派出所員警陳坤興發現，因擔心夏男想不開，立即上前關懷將他勸離湖邊，並邀請他至派出所休息，經一番開導，夏男總算破涕為笑，表示自己會勇敢面對困境挑戰。

▲夏男坐在湖心亭旁對烏龜訴苦。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，陳坤興3日晚間巡經台中公園湖心亭時，遠遠看見岸邊有人影，直覺有異上前詢問，可能是感受到員警真心關懷，一句「你還好吧？」讓夏男一度哽咽語塞，許久才平復下來，向員警吐露心聲。

夏男表示，自己是一名廚師，最近在職場受挫遭上司責備，再加上生活中各種糟心事接踵而來，讓他心情沮喪，而身邊又沒有家人朋友可以聽他訴苦，才想說下班後前往台中公園散心，正巧看到湖邊有幾隻可愛的小烏龜駐足，想著或許可以將心中的委屈與小烏龜分享，便坐在湖邊與烏龜談心，未料說著說著便悲從中來，眼淚止不住地流。

陳坤興先將其勸離岸邊，並以自身經驗開導夏男，跟他說「別灰心，工作就是這樣起起落落，各行各業都有甘苦談」，勸導勿想不開，並邀請他到派出所稍作休息平復心情，回到所內後，陳坤興及同事熱情招呼，夏男這才漸漸敞開心胸感謝警方協助，表示自己不會做傻事，會勇敢面對困境挑戰。

第二警分局長陳家銘肯定員警發揮同理心，熱心積極為民服務，讓民眾感受警察的專業與用心，並呼籲自己或親友若有情緒低落情形或疑似憂鬱傾向，應儘快至相關醫療機構或善用社會資源求助。

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