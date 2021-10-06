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陸房企債務情況再惡化！違約債券狂增25檔「金額破2千億」

▲廣州恆大中心。（圖／CFP）

▲恆大深陷債務危機。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸今年房地產企業債務違約的情況又比去年更加嚴重，根據房地產研究機構克而瑞研究中心（CRIC）6日發表的最新統計顯示，2021年以來已有華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團、中國恆大等多家開發商出現了流動性緊張的問題。

隨著資金鏈緊張加劇，房企債務清償能力下降直接涉及到債券市場，從而持續引發資本市場對地產債的擔憂。

克而瑞統計的數據顯示，2021年違約債券不論從數量還是金額來看，均遠超2020年同期水平，截至9月27日，2021年房企累計違約債券檔數達到39檔，較2020年增長25檔，累計金額達到467.5億元人民幣（約2026.5億元新台幣），較2020年增長159%。實際上，房企債務違約情況更為嚴重。

根據各家公司發布的債務數據顯示，華夏幸福截至2021年9月4日累計未能如期償還債務本息合計878.9億元（人民幣，下同），藍光發展截至2021年9月24日累計到期未能償還的債務本息金額合計215.07億元，泰禾截至2021年7月30日已到期未歸還借款金額為436.93億元。9月30日，新力控股公告，未能於相關到期日或之前就兩項境內融資安排於2021年9月18日支付應付利息合共3874萬元；10月4日晚間，花樣年公告稱，未能在10月4日如期支付2021年票據的剩餘本金約2.05億美元。

▼恆大創辦人許家印 。（圖／CFP）

▲▼ 恆大,許家印 。（圖／視覺中國）

從融資規模來看，2021年三季度房企的融資規模創2018年以來新低。數據顯示，2021年前9個月100家典型房企的融資量為10919億元，同比下降21%。其中，第三季度的融資額為2872億元，同比下降38%，環比下降24%，融資額創2018年以來的最低水平。

從2021年各個季度的融資表現來看，呈現直線下降的趨勢。今年以來融資政策持續保持收緊，房企融資受限；與此同時，三條紅線進一步推動企業降槓桿，企業債務償還力度加大，部分房企動用自有現金償還到期債務，導致2021年上半年多數房企的籌資性現金流淨額呈負，新增融資額持續下降。

克而瑞預計，2021年四季度將維持當前的融資政策，同時在降槓桿主基調不變的情況下，大部分房企會更加謹慎投資，房企融資量或將持續維持低位。2021年四季度房企的整體到期債券為1082億元，同比減少7%，環比減少19%，雖償債壓力有所緩解，但仍屬於歷史較高位，同時2022年上半年房企到期債券3671億元，償債壓力持續。

同時，當前房企債務違約問題頻發，雖然當前許多房企在三條紅線的轉檔方面有了較大的進步，但仍有部分企業的「三條紅線」指標的優化是通過將顯性債務轉為隱性債務，房企實際債務的償還問題壓力仍在，未來仍應警惕該部分債務的償還風險。未來房企應積極拓展更加多元化的融資渠道，優化債務結構，提升債務安全邊界。

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