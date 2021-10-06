台積電要來「高雄房價失控狂漲」　陳其邁要用2手段解決

▲陳其邁宣示岡山社宅加速推動，並要求將先進住宅設計理念與完善的社福設施融入社區生活。圖為岡山社宅示意圖。（圖／高市府都發局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（6）日親自視察岡山社宅興建基地，現場宣示岡山社宅加速推動，並要求將先進住宅設計理念與完善的社福設施融入社區生活，落實居住正義。不過，由於台積電要來的消息讓高雄房價飆漲，對此，陳其邁表示，一方面會利用平價住宅方式，平準相關住宅價格，另方面房地產價格是否涉及到炒作，或是違反公平交易法的狀況，會嚴格來執行查核。

高雄市推動社會住宅建設，與中央共同合作興建8,800戶社會住宅作為政策目標，其中央計畫興建6,000戶，市府則加碼興建2,800戶，選址都鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區。

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▲▼高雄市長陳其邁視察岡山社宅基地。（圖／高市府都發局提供）

陳其邁表示，今天來視察岡山87期764戶社會住宅的興建，最主要是著眼於未來配合招商還有產業的發展，希望能夠提供平價、低廉租金的社會住宅給年輕朋友，來保障他們的居住權。針對區位部分有特別要求要選擇在人口成長的地方，或者是未來的路科、橋科、還有亞灣區、產業園區這些等等附近。

不過，近來因為台積電要來高雄的消息，讓房價飆漲，導致年輕人買房可能更困難。對此，陳其邁表示，一方面會利用平價住宅，來平準這些相關住宅的價格；另外也會根據預售新制的紅單管理，來查核房地產的價格是不是涉及到炒作或者是違反公平交易法的狀況，會嚴格來執行，針對相關實價登錄，地政處也會來查核。

▲針對高雄房價狂漲狀況，陳其邁表示，一方面會利用平價住宅方式，平準相關住宅價格，另方面針對房地產價格會嚴格來執行查核。（圖／高市府都發局提供）

陳其邁強調，希望社會住宅未來能夠滿足新的產業進駐，能吸引更多的南漂也好，或者是青年能夠到高雄就業，像市府接觸的廠商投資方，也特別都會提到安家計畫，包含宿舍或是住宅的需求，從路科到橋科，他們都有提出這些計畫的需求。

另外，幾個產業園區幾乎串連捷運紅線、黃線的興建，會以公共交通為導向的城市開發，來帶動整個區域發展。陳其邁說，這也意味著市府會在交通方便、合宜的地點來興建平價住宅，滿足就業青年的需求。

▲▼岡山社宅基地示意圖。（圖／高市府都發局提供）

岡山社宅基地面積1.3公頃，周圍公園、道路等公共設施均已開闢完成，要求戶戶房房、浴廁，甚至連地下停車場都要自然通風採光，並將同層排水與智慧節能理念融入基本設計，建立後疫情時代居住新典範。

都發局長楊欽富說明，岡山社宅預計興建764戶，共計4幢地上15層及地下2層建築，一、二、三房型配比約6:3:1，低樓層空間將提供日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園及社區健身中心等附屬社福設施使用，全方面支持住戶與周邊民眾共享育兒、長輩托老及社區服務。

目前岡山社會住宅都發局已完成基本設計，並由工務局新工處辦理統包工程招標與施工，9月底已上網公告招標，預定年底動土，工期約3年後完工。