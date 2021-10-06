台積電小股東向地院提假處分　律師事務所主持人曾任中國顧問

▲國民黨團召開「台積電面對美國抄家 蔡政府束手無策？！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對美方要求台積電等半導體業者揭露相關機密，而台積電小股東委託華通國際法律事務所向新竹地院提出假處分聲請，希望司法介入。根據華通國際法律事務所網頁公開顯示，主持律師劉振瑋曾任北京中華民族文化促進會顧問、中國民政部顧問、四川省政府省長顧問等職。

由於美方要求台積電等半導體業者說明訂單，甚至揭露機密等相關訊息，有小股東委託華通國際法律事務所，向新竹地方法院提出假處分聲請，要求司法介入，禁止台積電以直接或間接等方式，提供機密文件給國外。華通國際法律事務所表示，我國政府捍衛台積電態度消極，所以不得不採取為台積電解套、兼且自救的行為。

根據華通國際法律事務所網頁公開資訊顯示，主持律師劉振瑋曾任北京中華民族文化促進會顧問（1992）、中國民政部顧問（1993）、四川省政府省長顧問（1994）、中國愛心工程榮譽理事顧問（1997）、中華慈善總會理事、海外部法律顧問（1997）、陳履安先生（前監察院長）競選總統總部發言人兼執行長（1996）。

對於政府並未積極協助台積電一事，國民黨立委上午也在立法院狂轟經濟部長王美花，而王美花表示，已經有跟美方溝通，且是讓企業自願填寫，對於企業遵守應有且保持客戶機密的義務，企業自己會拿捏。

王美花也說明，第一時間就有跟台積電了解狀況，政府並沒有「都不跟企業合作」，而是第一時間就有接觸，政府都跟台積電站在一起。