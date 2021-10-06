前空姐直擊「機上蓋毯子摸摸搓搓」　帥老外2舉動噁爆！她崩潰換道

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

空姐出身的網紅「天菜小姐」經常分享機上不為人知的火辣秘辛，其中就有不少客人「蓋著毯子做手部運動」，還有男女趁關燈期間進廁所「情慾交流」，讓她不禁大呼，全部都看在眼裡阿！

天菜小姐透露，某次晚班飛倫敦，燈都關了很多人在睡覺，期間一對男女先後進到廁所，被正要去清掃的空姐發現，「你們以為躡手躡腳，但是我們看得都很清楚，因為我們會觀察飛機上客人的一舉一動阿！」

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至於機上最常發生的情況，天菜小姐直指，莫過於座位兩個人拿毯子蓋著互摳，「商務艙和頭等艙也有這類情況，頭等艙那個還是明星喔。」

她回憶某次在商務艙碰到的誇張事件，對方是個外國人，西裝筆挺，外型非常帥氣，聽說好像是做金融的，「他上飛機的時候非常有禮貌，大家都很想服務他，結果他喝了一點酒之後，就有點怪怪的，開始蓋毯子，感覺手摸著下體、動來動去。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到，當天菜小姐再次經過時，老外竟故意露出X頭，嚇得她趕緊回報，並跟男組員交換路線，後來對方果然沒再繼續那個動作，但起身去了廁所，很久才回到座位上，後來其他空姐到廁所一探究竟，「結果裡面全是X味！」

天菜小姐還爆料，很久很久以前，有一對大陸的螢幕情侶，男的帥女的美，那時好像還沒有在一起，要起飛的時候，小倆口直接在頭等艙恩恩愛愛，「有沒有怎樣我不知道喔！真的是很久以前的事，那時他們還沒有公開，就是在上面卿卿我我、黏黏抱抱，有沒有摸摸搓搓就不知道了。」

最後，她也不忘告誡，「在飛機上很多東西都很明顯，但商務艙好一點，因為如果是長班的話，被子比較厚，那樣比較看不出來，總之大家記得，毛毯要小心一點啊，不是太好的東西。」