公司快倒閉！落魄老闆花10元「爽中4千萬」　秒給員工發工資獎金

▲重慶男子爽中大樂透。（圖／翻攝自華龍網）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市一胡姓男子日前喜中大樂透，獲得967萬元人民幣（約新台幣4144萬元）。沒想到，他前去領取獎金時，專門帶來了公司的財務，在兌獎現場給自己公司每名員工發起了工資和獎金。

據《華龍網》報導，胡男是重慶市萬州區第21101期體彩大樂透967萬元（人民幣，下同）大獎的得主。胡男表示，他從2019年開始與朋友在萬州合夥經營苗木生意，受到疫情等因素的影響，最近生意一直不太好；今年5月，生意夥伴更不辭而別，還捲走了公司僅存的現金。

事發後，胡男借遍了身邊的親朋好友，總算有錢讓公司的生產和銷售勉強維持運轉。不過，員工的工資，他無力解決。幸好員工們都很理解，願意暫時只領基本的生活費，與公司共渡難關。

胡男也承諾，一旦公司緩過來了，帳上有錢了，他一定第一時間補發拖欠的工資和獎金。而就在兌獎的這一天，他兌現了承諾，「雖然，錢是來自體彩大樂透的獎金，但只要進了公司帳戶，我就要把拖欠的工資和獎金發給員工，也不枉大家對我和公司的信任。」

「一直以來，我都有堅持購彩的習慣，但不是衝著大獎去的，」由於自己手頭也沒什麼錢，胡男乾脆買起了體彩大樂透彩票，「只要路過體彩店，我就總會花10到20元，機選一到兩張大樂透彩票。」沒想到，這次他花10元買的彩票真的中了967萬元大獎。

胡男表示，給員工補發工資和獎金之後，他會把剩下的獎金設為教育基金，一方面讓子女能接受更好的教育，不走他的老路，另一方面打算幫助家鄉的其他困難孩子，讓更多孩子接受更好的教育，從而獲得更好的未來，「我就是吃了文化水平不高的虧！和朋友合夥做生意時，合約上存在明顯的漏洞，讓朋友能合法捲走公司的現金，丟下我一人苦撐公司。」