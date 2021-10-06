女店員遭挖眼！陳文茜捐這金額挺宅神　喊話：願妳看見社會有光





▲陳文茜響應朱學恒，捐十萬給遭挖眼女店員。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

記者陳韻如／綜合報導

屏東超商爆發恐怖挖眼案，受害的29歲潘姓女店員雖經過多次手術，但至今傷勢嚴重，仍有失明風險；社會大眾有意伸出援手，但屏東縣府卻以法規為由，婉拒替潘女開設募款帳戶，一度遭宅神朱學恒抨擊，引發另一波捐款風潮。資深媒體人陳文茜今(6日)在臉書喊話，表示自己也加入，匯了一筆10萬元款項，希望潘女打開眼睛時，「看到的第一道光，是這個社會有情的光！」

挖眼案發生後，宅神朱學恒在臉書上發動捐款，並公開潘女的個人戶頭表示，自己與連勝文、王世堅等人湊了10萬元匯到潘女的個人戶頭，「國家沒有做好社會安全網，讓你們跌跤了，受創了，是我們對不起你，是我們虧欠你。讓我們來做你們的社會安全網吧。」

在此同時，朱學恒也說，「屏東縣政府堅稱依法他們不能協助募款，也不能開立公益帳戶，多半是我孤陋寡聞沒聽過這樣的法律規定。所以這是我們自己連絡上潘哥哥提供的妹妹私人戶頭，而私人戶頭臨櫃匯款時又必須要有戶名，所以萬般無奈才公布這樣的資料。」

此文貼出後，陳文茜6日凌晨也在臉書呼應，「今天我加入，匯了一筆十萬元款項，盡一份小心力。每個人都有不幸的故事，多麼希望更多的人關懷那些需要我們支持的人！」陳文茜同時也向潘女喊話，願有一天她打開眼睛時，「看到的第一道光，是這個社會有情的光！」

網友見狀後也紛紛響應活動並留言，「年輕、美麗、認真工作的人生不該被毀！響應這個活動外，也呼籲善良的民眾站出來向不良的思想、行為霸凌....怒吼！抵制！」、「每個人都點盞心燈，就會有希望的力量」、「幫助身邊需要幫助的人，大家都平安，社會才安定」。