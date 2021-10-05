遊覽車全長輩變怎樣？他「照片有音效」狂吸共鳴　網笑：卡莫妹～

▲遊覽車的經典卡拉OK。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

遊覽車是學生時期大家一起出遊的回憶，長大後大多是旅行團才會包遊覽車，不過當車上都是有年紀的長輩時，就容易會陷入「卡拉OK循環」的狀況，長輩唱得很開心，年輕人卻是哭笑不得，有網友就用1張照片掀起討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片，形容這是「跟一群年長者坐遊覽車最恐怖的模式…」，照片中是遊覽車的經典設計，座位上方有螢幕可以看影片、唱卡拉OK，然而長輩們當然不會放過這個機會，漫長路途中絕對會點幾首經典歌曲來唱，就會形成整台車本土味十足的氛圍，原PO照片中的《間奏請稍候》經典字幕也引發眾人共鳴。

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網友笑回，「海波浪～」、「快樂的出航跟期待再相會絕對是必點」、「坐遊覽車唱歌才有氣氛好嗎」、「卡莫妹～卡莫妹～卡莫妹嘛飛來～幾漏～順轟～唸刮洗～」、「唱歌的人攏不知聽歌的艱苦」、「我有參加過一天之內聽了12次雲中月圓的旅行」、「屏東到台北5個小時被轟炸的人在此」、「如果無法抵抗，不如試著加入。」

不過有窩心的網友提出不同看法，「每次我跟爸媽坐這個一日遊 我都很捧場，每個我都拍手，其實很多老人很孤獨才會自己來坐這個一日遊」、「但這對他們來說就是最簡單的快樂XD」。

▼內行人列出長輩最愛唱的歌單。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

