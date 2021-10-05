快訊／立法院朝野協商有共識　10月8日總質詢「從頭開始」

▲國民黨團今天上午發動第五度杯葛行動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌5日再度受邀至立法院進行施政總質詢，但國民黨團發動第五度杯葛，率先佔領官員席；上午經朝野協商後，立法院副院長蔡其昌宣布，針對9月28日院會總質詢爭執，國民黨團質疑程序不公，實因朝野認知不同，各黨團同意回復9月28日委員質詢，自10月8日院會重新開始，隨即宣布散會。

國民黨團上周二強力杯葛蘇貞昌施政報告，以致時代力量立委邱顯智質詢中斷；民進黨下午反將一軍，與邱顯智、民眾黨立委蔡壁如交換質詢順序，其他民進黨立委均改書面質詢，直接輪到費鴻泰、國民黨立委陳玉珍質詢，引發國民黨團批評蔡其昌主持議事不公。

國民黨團今天發動開議以來第五次杯葛行動，上午7點率先進入議場，把「繼續戰鬥中」手舉牌放在發言台、質詢台及備詢台，並在官員席擺上各式口號標語，批評「3+11就是破口，陳時中下台」、「陳時中、范雲800多條冤魂等你」。

今天上午9點18分，蔡其昌宣布，因本次院會議程尚待溝通，請各黨團進行協商溝通後，再進行處理；直至上午10點21分，蔡其昌再度進入議場宣布，經過朝野協商後，各黨團同意回復9月28日的委員質詢，依照議事處原訂名單及順序，自10月8日院會重新開始質詢，從時代力量立委邱顯智開始進行政黨質詢。

此外，蔡其昌表示，朝野協商共識，立法院議場舉行院會時，上午7點僅開放議場正門進出，其餘各門上午7點30分開起，隨即宣布散會。

▲立法院朝野協商。（圖／國民黨團提供）