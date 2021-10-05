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時力黨團批亞泥「違法爽挖」　王婉諭籲政院速提《礦業法》修法草案

▲▼時代力量黨團「速修礦業惡法，終結違法爽挖」記者會 邱顯智 王婉諭 陳椒華。（圖／翻攝自時代力量黨團臉書）

▲時代力量黨團舉行「速修礦業惡法，終結違法爽挖」記者會 。（圖／翻攝自時代力量黨團臉書）

記者呂晏慈／台北報導

亞洲水泥公司在花蓮縣的大理石礦採礦權獲延展20年，引發當地部落反彈，太魯閣族部落居民以違反《原住民族基本法》為由提出行政訴訟，最高行政法院上月16日宣判駁回亞泥上訴，確定撤銷，然而因亞泥目前仍在「申請展限狀態」，採礦程序無需停工。時代力量立委王婉諭5日舉行記者會呼籲，行政院應儘速將院版修法草案送來立法院，立法院也應儘速排審，落實總統蔡英文承諾。

經濟部核准亞泥花蓮新城礦區礦權展延20年至2037年，引發當地太魯閣族居民不服興訟，一審法院認定未踐行《原基法》諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，亞泥提上訴，二審駁回上訴而確定。然而，因為依照《礦業法》第13條規定，亞泥目前仍處在「申請展限的狀態」，採礦程序皆能正常進行，無需停工。

2017年6月，曾拍攝亞泥採礦影像，並感慨「亞泥比5年前我拍看見台灣的時候挖更深了」等語的導演齊柏林過世，蔡英文在「看見齊柏林紀念展」上，親頒褒揚令並承諾正視《礦業法》修法問題，但至今仍未實現承諾。

對此，時代力量立法院黨團今天上午舉行「速修礦業惡法，終結違法爽挖」記者會。王婉諭會中批評，行政院版《礦業法》修法草案連版本都還沒有送來立法院，本屆國會至今也沒有排審，如何落實蔡英文的承諾？

時代力量立委邱顯智呼籲，上屆國會審議修《礦業法》只差最後臨門一腳，時代力量雖然只有3席立委，仍將落實監督，呼籲本會期國會就完成修法。

立法院現有朝野立委分別提出的8個《礦業法》修法版本，包括民進黨陳亭妃、陳瑩、陳歐珀、林淑芬、鄭運鵬、賴瑞隆，以及時代力量黨團和台灣民眾黨團所提《礦業法》修正草案，目前均已付委。

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