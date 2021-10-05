快訊／朱立倫正式就任國民黨主席　月底公布副主席人選

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

新北前市長朱立倫今（5日）上午10時正式就任國民黨主席，關於副主席的人選，他表示，會在月底全代會上公布。

根據朱立倫規劃，前台東縣長黃健庭為中央委員會秘書長，前新北市民政局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立法委員林為洲、前立法委員李彥秀、前革實院長羅智強、立法委員謝衣鳳接任副秘書長。

此外，朱立倫也任命雲林縣黨部主委許宇甄接任組織發展委員會主委，辦公室發言人凌濤接任文化傳播委員會主委兼國民黨發言人，邱大展續任行政管理委員會主委，立委林奕華接任革命實踐研究院院長。

針對前台東縣長黃健庭擔任秘書長一職備受爭議，朱立倫今受訪表示，黨內有人對於去年蔡英文政府曾邀黃健庭擔任監察院長一事，有不同想法，但黃第一時間就跟他通電話，也表達得很清楚，監察院是獨立機關、超越黨派，但如果無法接受黨的祝福，他會立即退出，後來黃也遵守這個諾言；他很感謝黃願意在黨最艱困的時刻，以志工的精神，跟他們一起扛重擔、跳火坑。

朱立倫說，他很感謝黃健庭在黨最困難的時候，願意以志工的精神，跟他們一起扛重擔、跳火坑，日前在與黃健庭深談時，黃也表示以基督徒的精神，希望為黨奉獻、犧牲、努力，相信一定可以爭取到更多黨員同志跟社會的支持。

對於閣揆蘇貞昌批國民黨團只會鬧場，朱立倫則呼籲，蘇內閣對於施政不當防疫漏洞百出，造成800多條人命死亡，這樣慘痛的事實應該要沉重道歉 ，對於紓困也要順應民意，不要當鴨霸內閣，無視民眾心聲，國民黨是跟民眾站在一起，他多次表達蘇內閣道歉面對民意，這才是理性的回應。