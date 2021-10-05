　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

包裹超重10％　爆氣伯嗆郵局行員「我主管職公務人員退休」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫4日在臉書PO文聲稱，前往新北市某郵局辦事時，遇到一名阿伯因為國際包裹超重無法投遞，竟然當場怒嗆行員不懂變通，還說「你這樣為難我有意思嗎？告訴你，我也是公務人員退休的，而且我還是主管職退下來的。」讓在一旁目睹全程的他超級傻眼。

▲▼郵局,郵件,寄件,寄包裹,中華郵政。（圖／記者張一中攝）

▲原PO在郵局目睹阿伯硬要寄超重包裹，還罵行員死腦筋。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆廢公社》的PO文中提到，4日前往郵局辦事，人潮非常多，等待的時候剛好看到一對夫妻來交寄國際包裹，結果因為超重，導致部分包裹無法投遞，「第一件包裹過秤時我剛好有聽到郵務人員解釋，上限20公斤，您的包裹是22.XX公斤，已經超過10％了」，沒想到阿伯居然當場發飆，一下子嗆聲貨物重量應該要有10％誤差值，一下子又罵行員死腦筋、不懂變通，甚至還以磅秤檢驗貼紙是2019年的為藉口，質疑磅秤準確度不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，因為現場人很多，加上阿伯持續不斷發出噪音，大家的心情都有些煩躁，但更令人傻眼的是阿伯接下來的一段話，「你這樣為難我有意思嗎？告訴你，我也是公務人員退休的，而且我還是主管職退下來的，你這些什麼規定之類的我比你還了解」、「不要跟我談什麼行政法規，真的要談這個，太多法規了，你就是沒有想要服務人民嘛」。

「是說，公務人員的核心原則不就是依法行政嗎？您之前到底在哪邊任職，居然覺得法規不重要？」原PO說，自己經常到該郵局辦事，每位行員都很和藹可親，也很願意幫忙客人，「您說他們沒有同理心，我打自內心1萬個不贊同啊！」

其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言力挺郵局員工並反酸阿伯，「很討厭別人說『死腦筋不懂變通』這句話，那代表明明知道這樣做不對，還硬要人配合」、「分兩箱寄有這麼難嗎？」、「根本倚老賣老最佳典範」、「主管級退休的，那就表示你現在什麼都不是，就只是個平民老百姓而已」。

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
蛋糕比人還要高！吳佩慈「超奢華慶生趴」曝光
撞擊影片曝！拖吊車「插進加油站」　站長還在裡面
15年前機車被偷找到了！　車主大驚：還能騎
Toyz對藥腳「一句冷血話」　害自己也被關
男童離家30小時和街友爽玩　臉書當機延誤找人
「不可能恢復疫情前生活」　醫曝解封2恐怖數字
證交所公告「13檔注意股票」！股王6天跌掉565元
撞堆高機牙叉2男頸斷「碎皮黏地」慘死　親友控：都在推責

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民怨共同綁定「無法選紙本藝FUN券、中籤機率下降」？文化部說明

快訊／今起管制再鬆綁、第十輪預約下午截止　指揮中心14:00說明

包裹超重10％　爆氣伯嗆郵局行員「我主管職公務人員退休」

臉書斷線一瞬間「全下線、流量歸零」！1點更詭異：暫時也不曾存在

新冠口服藥問世「免戴口罩」？權威醫：沒那麼簡單　完全解除有2條件

高市府：用餐免隔板！2狀況免戴罩　8張圖搞懂最新防疫規定

PTT接力捐款挖眼案　雙北女霸氣捐3萬「餘額」讓鄉民超抖

連假恐有「圓規」颱風誕生　「獅子山」最快明先生成

「我們不可能恢復疫情前生活」　醫曝完全解封2恐怖數字

台灣乾淨、安全！清零關鍵曝光　醫點名這群人：可行動了

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

民怨共同綁定「無法選紙本藝FUN券、中籤機率下降」？文化部說明

快訊／今起管制再鬆綁、第十輪預約下午截止　指揮中心14:00說明

包裹超重10％　爆氣伯嗆郵局行員「我主管職公務人員退休」

臉書斷線一瞬間「全下線、流量歸零」！1點更詭異：暫時也不曾存在

新冠口服藥問世「免戴口罩」？權威醫：沒那麼簡單　完全解除有2條件

高市府：用餐免隔板！2狀況免戴罩　8張圖搞懂最新防疫規定

PTT接力捐款挖眼案　雙北女霸氣捐3萬「餘額」讓鄉民超抖

連假恐有「圓規」颱風誕生　「獅子山」最快明先生成

「我們不可能恢復疫情前生活」　醫曝完全解封2恐怖數字

台灣乾淨、安全！清零關鍵曝光　醫點名這群人：可行動了

民怨共同綁定「無法選紙本藝FUN券、中籤機率下降」？文化部說明

網友最愛10大「曲奇餅乾」口味！冠軍是巧克力　原味只排第2名

臉書全球當機7小時崩潰！　Messenger推特發文：被「水逆」打敗了

快訊／今起管制再鬆綁、第十輪預約下午截止　指揮中心14:00說明

快訊／國民黨立委戴黑色叉叉口罩　穿黑衣呼籲「議事重新歸零」

厄文可能「讓步」打疫苗　堅持拒打整季損失恐破4.1億

10月4壽險調整保單宣告利率　3張美元保單升息！

陸房企花樣年55.62億元債務逾期　創辦人為前國家副主席曾慶紅女兒

陳明文為宜蘭高鐵選址嗆王國材下台　蘇貞昌：大家不要生氣

準備好零錢！吃爆台南超便宜炙燒鮭魚　滿嘴豐腴脂香凍未條

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

生活熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

「獅子山」最快明誕生　恐有雙颱2波變天防大雨

15K男友想生　她提分手被罵愛錢

快訊／臉書恢復了！當機逾6小時今晨連上線

臉書大當機　網友連發超酸哏圖

第10輪預約下午截止！1圖看懂4大疫苗換誰接種

防疫鬆綁！他問「還會戴口罩嗎」網戰翻

打槍恢復疫情前生活　醫曝2恐怖數字

10月上半月「最旺最衰星座Top3」出爐了！

呂捷：郭台銘女兒不識岳飛很正常　籲趙「批判前先做功課」

戴口罩、實聯制誰該先取消？鄉民答案很一致：廢到笑

更多熱門

相關新聞

女滷味只買麵　遭諷「酸菜不用錢喔」

女滷味只買麵　遭諷「酸菜不用錢喔」

一名女網友3日在臉書PO文抱怨，在新北市某夜市買滷味，只點了一包麵，因為看到別人都有加酸菜，於是主動告知老闆「我不用酸菜沒關係」，沒想到老闆竟然冷笑一聲反諷，「100（元）以上才有酸菜，妳以為酸菜不用錢喔」，讓她覺得很生氣。其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言表示誇張，「老闆嫌生意太好了」、「是我就不買啦」。

郵局預約紙本五倍券網頁全白　9點準時卡死

郵局預約紙本五倍券網頁全白　9點準時卡死

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

5款「金銀銅集郵品」　10/6開賣

5款「金銀銅集郵品」　10/6開賣

茶葉蛋剝開竟「沒蛋黃」！網友羨：買到賺到

茶葉蛋剝開竟「沒蛋黃」！網友羨：買到賺到

關鍵字：

爆廢公社郵局

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

證交所公告13檔注意股票！股王遭點名

陳小春二兒子傻笑狂奔！網驚「都這麼大了」：顏值好高

騎車撞牙叉2男斷頸亡　目擊者驚：皮肉還黏地上

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面