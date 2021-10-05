包裹超重10％　爆氣伯嗆郵局行員「我主管職公務人員退休」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫4日在臉書PO文聲稱，前往新北市某郵局辦事時，遇到一名阿伯因為國際包裹超重無法投遞，竟然當場怒嗆行員不懂變通，還說「你這樣為難我有意思嗎？告訴你，我也是公務人員退休的，而且我還是主管職退下來的。」讓在一旁目睹全程的他超級傻眼。

▲原PO在郵局目睹阿伯硬要寄超重包裹，還罵行員死腦筋。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆廢公社》的PO文中提到，4日前往郵局辦事，人潮非常多，等待的時候剛好看到一對夫妻來交寄國際包裹，結果因為超重，導致部分包裹無法投遞，「第一件包裹過秤時我剛好有聽到郵務人員解釋，上限20公斤，您的包裹是22.XX公斤，已經超過10％了」，沒想到阿伯居然當場發飆，一下子嗆聲貨物重量應該要有10％誤差值，一下子又罵行員死腦筋、不懂變通，甚至還以磅秤檢驗貼紙是2019年的為藉口，質疑磅秤準確度不足。

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原PO坦言，因為現場人很多，加上阿伯持續不斷發出噪音，大家的心情都有些煩躁，但更令人傻眼的是阿伯接下來的一段話，「你這樣為難我有意思嗎？告訴你，我也是公務人員退休的，而且我還是主管職退下來的，你這些什麼規定之類的我比你還了解」、「不要跟我談什麼行政法規，真的要談這個，太多法規了，你就是沒有想要服務人民嘛」。

「是說，公務人員的核心原則不就是依法行政嗎？您之前到底在哪邊任職，居然覺得法規不重要？」原PO說，自己經常到該郵局辦事，每位行員都很和藹可親，也很願意幫忙客人，「您說他們沒有同理心，我打自內心1萬個不贊同啊！」

其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言力挺郵局員工並反酸阿伯，「很討厭別人說『死腦筋不懂變通』這句話，那代表明明知道這樣做不對，還硬要人配合」、「分兩箱寄有這麼難嗎？」、「根本倚老賣老最佳典範」、「主管級退休的，那就表示你現在什麼都不是，就只是個平民老百姓而已」。