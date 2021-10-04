女滷味只買1包麵　老闆冷笑諷「以為酸菜不用錢喔」

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友3日在臉書PO文抱怨，在新北市某夜市買滷味，只點了一包麵，因為看到別人都有加酸菜，於是主動告知老闆「我不用酸菜沒關係」，沒想到老闆竟然冷笑一聲反諷，「100（元）以上才有酸菜，妳以為酸菜不用錢喔」，讓她覺得很生氣。其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言表示誇張，「老闆嫌生意太好了」、「是我就不買啦」。

▲原PO在夜市買滷味，卻因為只買一包麵又不要酸菜被老闆嘲諷。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆廢公社二館》的文章中提到，當天在夜市買滷味，前面一對小情侶先買了一包麵，老闆問他們，「一包麵而已要等嗎？不買也可以」，小情侶愣了一下回答，「沒關係，我等」。

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接著，原PO挑了一下也只選了一包麵，因為看到別人都有加酸菜，於是主動告知「我不用酸菜沒關係」，想說避免浪費食物，沒想到老闆竟然冷笑一聲說，「100（元）以上才有酸菜，妳以為酸菜不用錢喔」。

原PO坦言，當下真的覺得很生氣，如果100元以下沒有酸菜，說一聲就好了，幹嘛講話那麼酸，「你們有遇到同樣不能好好說話，說話很酸的店家嗎？」

其他網友看完原PO的遭遇，紛紛留言表示老闆的行為很不妥，「老闆真是不會講話，吃炸彈啦！誇張」、「老闆嫌生意太好了」、「是我就不買啦，反正生意很好也不差我一個」、「傻眼，這樣還敢出來開店」、「回嗆他，老闆改行賣酸菜就好」；也有同樣是生意人的網友認為，「這回覆真的很扯，不能因為自己是攤販就一點服務精神都沒有。」