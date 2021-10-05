汐止男愛車遭撞得修22萬　對方保險只賠9萬原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名男子花36萬元買二手車，把車停在路邊停車格遭撞，維修費估計要22萬元。但疲勞駕駛的肇事車主保險公司，只願賠這輛車的「殘值」9萬元，讓被撞車主十分不滿。律師說，當事人如果無法接受，應另尋求民事法院處理。

《東森新聞》報導，事發於汐止大同路，民眾車輛的前方保險桿、左後方保險桿脫落，車輪也塌陷，剛砸8萬元換上新的輪框也被撞壞。遭撞車主受訪表示，對方一開始有接電話，後來都不接，對方保險公司說他車子折舊9萬元，「我的維修費根本不夠，我又沒有想把這台車報廢，就是我還要開。」

▼遭撞車輛慘況。（圖／東森新聞）



被撞車主經估算維修費22萬元，但肇事車主的保險公司只估殘值9萬元，讓他不滿申訴。維修場業者阿宏表示，輪胎是最貴的，全新一顆要2萬元；車主說這輛車買36萬多元，才開不到2年。

對於這起糾紛，育稔事務所律師鄭皓軒指出，保險公司只願賠9萬元，可能是基於保險契約條款規定，如果回復原狀的價格有超過車子殘值，可能只賠殘值；本件當事人如果無法接受，應另尋求民事法院處理，要求肇事者賠償到22萬元，或回復原狀。記者致電肇事車主電話未接通，無法取得其回應，雙方要和解恐怕還得花上一段時間。