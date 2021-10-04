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不甩年薪3000萬老公！　寂寞人妻偷吃月入3萬「負債窮小王」

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

文／鏡週刊

高雄有一名人妻小真（化名）嫁入豪門後，婆婆時不時就找她麻煩，讓她痛苦不已，又加上她和丈夫阿凱（化名）的感情大不如前，讓小真有了想出軌的念頭。最後小真在網路上結識一名靠打工維生的「窮小王」，兩人相談甚歡，進一步發生性行為。被戴綠帽的阿凱也發現兩人的姦情，憤而提告小真，法院判決出爐，阿凱獲得勝訴，但僅獲賠12萬元。

綜合報導，人夫阿凱自己開了間公司，年薪收入高達3000萬元，小真結婚後，也到公司幫阿凱的忙。雖然小真婚後過著衣食無缺的生活，但她和婆婆相處得並不融洽，和阿凱的婚姻也漸行漸遠。

滿腹苦水的小真在2015年透過微信認識一名「窮小王」，兩人無話不談，自此小王變成了小真傾訴大小事的對象，最後這段關係還發展成婚外情，2017年兩人還相約到桃園、高雄等汽車旅館發生數次性行為。

▲▼人妻。（圖／免費圖庫pakutaso）

直到某天，阿凱用小真電腦時，發現妻子與小王的鹹濕對話，阿凱才驚覺原來自己被戴綠帽，憤而對兩人提告求償並訴請離婚。

高雄地院審理後，小真坦承自己出軌的事實，但小王卻辯稱不知對方是已婚人士，不過，法官調閱兩人對話紀錄發現，小真經常向他抱怨婆媳問題，因此推翻小王的說法，又加上兩人確實發生了性行為，因此依通姦等罪嫌判小真2月徒刑、易科罰金6萬元，小王則是3月徒刑、易科罰金9萬元。

此外，阿凱也對「小王」提出民事賠償，但法官考量對方到處打工，年收入也不到40萬元，且還一身負債，綜合上述經濟狀況，法官最後判小王僅須賠償12萬元。


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