　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　2學者與台有淵源

▲▼2021年諾貝爾醫學獎頒給美國學者朱里雅斯（左）和帕塔普蒂安（右）。（圖／翻攝自YouTube／Nobel Prize）

▲2021年諾貝爾醫學獎頒給美國學者朱里雅斯（左）、帕塔普蒂安（右）。（圖／翻攝自YouTube／Nobel Prize）

文／中央社

今年諾貝爾醫學獎由美國學者朱里雅斯和帕塔普蒂安共同獲獎，兩名學者與台灣頗有淵源，朱里雅斯曾與台灣學者共事，還被視為競爭對手，而帕塔普蒂安的妻子是台灣人。

諾貝爾委員會今天宣布諾貝爾醫學獎得主，朱里雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）共同獲獎，因為他們發現對痛覺與觸覺的受體。評審表示，今年醫學獎得主的重大發現，是了解冷、熱以及力量如何啟動神經脈衝，以及如何感知並適應這個世界。

「期待很久了。」過去曾與兩名諾貝爾醫學獎得主有數面之緣的中央研究院生物醫學科學研究所研究員陳志成，對於兩人獲獎相當興奮。

陳志成說，兩人對科學界最重要的貢獻，朱里雅斯率先發現辣椒素受體（TRPV1），也開啟後續一系列感覺受體對應分子研究，包含薄荷、芥末、肉桂等，甚至紅外線運用於感熱，也與這些研究有關。

帕塔普蒂安則是發現皮膚的機械力受體（Piezo），類似壓電感測器的概念，更加瞭解身體的力學感測系統。

陽明交大生科院院長暨神經科學研究所教授連正章說，兩人的感覺觸覺研究，讓大家發現神經系統不只單純與感覺神經相關，而是可以被特定的化學物質活化，對生命科學也影響廣泛。

陳志成透露，兩名學者其實與台灣頗有淵源，已故中研院分生所副研究員莊懷祜曾在朱里雅斯的實驗室做事，與朱里雅斯亦師亦友。陳志成笑稱，朱里雅斯過去常笑稱莊懷祜是與他唱反調的人，若莊懷祜成功說服了朱里雅斯，就是真理，顯見兩人在科學上的嚴謹辯證。

陳志成也說，過去他在英國攻讀學位時，他的指導教授也在尋找辣椒素受體，朱里雅斯可說是競爭對手，後來是朱里雅斯成功找到，他笑稱當時「很扼腕」，但他也因此轉向研究痠痛感覺的離子通道研究。他還透露，帕塔普蒂安的妻子是台灣人，是在國外的第二代台灣移民。

此外，高醫大臨床醫學研究所助理教授譚俊祥也投入離子通道研究，並找到一個人體感覺溫熱的離子通道。譚俊祥表示，他的指導教授過去也曾研究熱如何被感受，但朱里雅斯的團隊更勝一籌，運用會有熱感的辣椒素來實驗，進而找到辣椒素受體。

至於諾貝爾醫學獎研究的未來應用，連正章說，最常被生物醫學專家提出的就是慢性及急性疼痛，離子通道是研究疼痛最重要的主題，藥物阻絕疼痛就是抑制最末端的離子通道，而離子通道研究最大貢獻是止痛。

連正章說，阻絕疼痛對於藥廠而言，非常具有市場潛力，若能更加理解離子通道，就有望找出具專一性小分子藥物，可抑制各種離子通道，藉此治療不同疼痛，這樣的研究非常具有商機，現階段已有實驗室朝這方面研究。

▼諾貝爾生醫獎得主朱里雅斯（左）和帕塔普蒂安（右）。（圖／翻攝自推特）

▲▼諾貝爾生醫獎得主。（圖／翻攝自推特）

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
最美啦啦隊員「胸前大洞炸雪球」　深V看呆網
諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　2學者與台有淵源
快訊／這國家許可疫苗「加入高端」！打2劑可入境
館長19字表態力挺陳柏惟　館粉意見不同調
兄弟領隊上節目爆震撼彈！這位洋投將離隊
國慶連假天氣一次看！　「甩雨彈」熱區出爐
魷魚這部位竟可以吃！他1招變高級料理　網驚：我都丟了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　2學者與台有淵源

快訊／紐西蘭許可疫苗「加入高端」！民眾打2劑就可入境

牛津研究：便祕藥「力洛錠」改善認知障礙！　6天就能增強記憶力

日本儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人口水直流

心碎一幕曝！動物內臟、骨頭中翻找食物充飢　巴西貧民：非常感激

死人墓比活人房重要？新建案「緊鄰世遺古蹟」　勒令停工住戶傻眼

嗨玩跳跳床！他炫技「後空翻」下秒摔斷脖　孩童全程驚恐目睹

跳水天菜自爆奧運前染疫　康復9個月仍有症狀：像被蒸汽壓路機輾過

iPhone全球賣出20億支！2張表看歷年「狂漲」售價　比三星更保值

婚禮碰上國界封鎖令！新人1妙招「兩邊家人全到齊」　畫面爆感人

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

鍾欣凌「領獎脫束褲」強調：有內褲！　許傑輝1分擦肩視帝..要「查出誰跑票」XD

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

薛仕凌「是記者就罵髒話」自嘲講話超沒哏　「不夠紅和帥」曾狂碰壁..入選《做工》哭了

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　2學者與台有淵源

快訊／紐西蘭許可疫苗「加入高端」！民眾打2劑就可入境

牛津研究：便祕藥「力洛錠」改善認知障礙！　6天就能增強記憶力

日本儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人口水直流

心碎一幕曝！動物內臟、骨頭中翻找食物充飢　巴西貧民：非常感激

死人墓比活人房重要？新建案「緊鄰世遺古蹟」　勒令停工住戶傻眼

嗨玩跳跳床！他炫技「後空翻」下秒摔斷脖　孩童全程驚恐目睹

跳水天菜自爆奧運前染疫　康復9個月仍有症狀：像被蒸汽壓路機輾過

iPhone全球賣出20億支！2張表看歷年「狂漲」售價　比三星更保值

婚禮碰上國界封鎖令！新人1妙招「兩邊家人全到齊」　畫面爆感人

Janet參加金鐘獎「穿20年舊洋裝」只花560元！上面有汙漬：還是很美

王子32歲「第1次騎YouBike」！　運動風穿搭女粉戀愛：好像學生

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」　超持久秘訣曝光

第2戶房貸利率提高1.5%！貸1000萬　首年負擔逾9000

香港影后放棄花旦地位　掌握馭夫術套牢帥尪40年

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　2學者與台有淵源

快訊／紐西蘭許可疫苗「加入高端」！民眾打2劑就可入境

《猛毒2：血蜘蛛》破25億！創全美影史10月開片票房第2

《魷魚遊戲》孔劉紅藍畫片「源自鬼故事」！《德魯納酒店》也出現

小豬自責爆哭「沒見到阿公最後一面」　為曝光拚命工作：對不起

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」

巨鱷吞183公分同伴　他嚇：是可怕恐龍

她用IG抓包男友劈腿！　FBI等級神招曝光

BNT效力只維持半年！體內抗體第7個月就消失

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

即／紐西蘭許可疫苗「加入高端」！民眾打2劑就可入境

廁所突然衝出毒蛇　6歲女被咬死亡

潘朵拉文件曝：普丁情婦擁8千萬摩納哥豪宅

3天累計93架次共機擾台！美國務院聲明

更多熱門

相關新聞

臉書前員工出面痛批：臉書獲利至上

臉書前員工出面痛批：臉書獲利至上

《華爾街日報》過去3周來公布大量Facebook公司備忘錄與文件，顯示其社群平台演算法加劇網路兩極分化，且明知危害青少年心理健康，仍將公司利益置於公眾利益之上。提供上述內部文件的吹哨者3日終於公開露面，指控這家社交媒體巨頭將獲利看得比打擊仇恨言論與虛假訊息更重要，她的律師已向美國證券交易委員會（SEC）提出投訴。

故意拋去撞吊扇　17歲父虐死24天兒

故意拋去撞吊扇　17歲父虐死24天兒

前員工譏貝佐斯火箭公司是「漏水飛船」

前員工譏貝佐斯火箭公司是「漏水飛船」

7歲童釣大魚　巨鱷瞬間衝出水中爭食

7歲童釣大魚　巨鱷瞬間衝出水中爭食

BNT效力只維持半年！體內抗體第7個月就消失

BNT效力只維持半年！體內抗體第7個月就消失

關鍵字：

諾貝爾醫學獎David JuliusArdem Patapoutian北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面