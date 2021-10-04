吹哨者露面！前員工痛批臉書「獲利至上」　明知危害青少年卻不管

▲ 霍根揭露臉書內部文件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《華爾街日報》過去3周來公布大量Facebook公司備忘錄與文件，顯示其社群平台演算法加劇網路兩極分化，且明知危害青少年心理健康，仍將公司利益置於公眾利益之上。提供上述內部文件的吹哨者3日終於公開露面，指控這家社交媒體巨頭將獲利看得比打擊仇恨言論與虛假訊息更重要，她的律師已向美國證券交易委員會（SEC）提出投訴。

綜合《路透社》、BBC報導，這名吹哨者為現年37歲的霍根（Frances Haugen），曾是臉書公民錯誤訊息小組產品經理，3日登上CBS電視節目《60分鐘》（60 Minutes）表示，「公眾利益與臉書的利益互相衝突，而臉書一而再再而三地選擇追求自身利益，例如賺更多的錢」，令她在年初憤而辭職，並在離開前複製大量內部文件。

這些文件顯示，臉書對名人、政客等較受關注的用戶與一般用戶的待遇不同，審核政策不一，有些甚至完全不審查。另一份文件顯示，臉書正面臨自家股東提起的複雜訴訟。

不過，最令美國政界人士擔憂的莫過於Instagram受到的指控。臉書內部調查發現，IG平台對青少年心理健康有害，卻沒有對外公布這項研究。根據《華爾街日報》，32%受訪的少女表示，在她們對自己的身體不滿意的情況下，IG令她們感覺更糟。

霍根在訪問中還談及1月發生的美國國會暴動，指控臉書助長這次暴力事件。雖然該公司在美國大選期間啟動安全系統，以減少虛假訊息，但這只是暫時的。她說明，選舉一結束，臉書就將安全系統關閉，或是恢復原先的設定，將獲利置於安全至上，「這感覺就像對民主的背叛。」

霍根將於5日出席參議院一個委員會舉辦的聽證會，主題為兒童網路安全，內容涉及臉書IG平台的青少年的影響。她也和歐洲議員討論此事，預計本月稍晚出席英國議會。

她的律師泰伊（John Tye）3日則證實，已將部分文件交給加州、佛蒙特州及田納西等州份的總檢察長，因為臉書作為一家上市公司，被要求不得向投資者說謊及隱瞞重要訊息。

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