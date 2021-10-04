280萬水箱車遭油罐車撞毀！法院估殘值「只需賠28萬」…消防局傻眼

▲台68快速道路去年10月發生消防車與油罐車碰撞車禍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣消防局尖石消防分隊的一輛水箱車，去年10月在台68快速道路15.4公里處，與一輛油灌車發生碰撞車禍，導致消防車翻覆毀損。消防局事後向肇事駕駛和其雇主求償282萬元，不過法官卻認為，消防車屬於「其他特種車輛」，且耐用年限只有5年，評估殘值後竟僅剩25萬，讓消防局相當難以接受。

新竹縣消防局去年10月24日上午獲報，台68快速道路發生消防車與油罐車碰撞車禍。警方調查後發現，後方的油罐車在高速行駛下，完全沒有煞車就直接撞上消防車，強大的衝擊力道造成消防車整輛翻覆，嚴重受損，其中一名油罐車司機與一名消防人員皆受到輕傷。

縣府消防局局長孫福佑表示，遭撞消防車當初以250萬元購入，車上消防設備如：移動式幫浦、背負式滅火器、大車行車視野輔助系統、各式水帶和掛梯等共約30萬元，因此向對方求償282萬3659元。但油罐車業主認為，該消防車已上路服務鄉親多年，且先前也曾碰撞受損過，消防局並沒有折舊計算其價值，因此賠償金額不合理。

新竹地院竹東簡易庭指出，該消防車是在2016年5月出廠，最低使用年限15年，但耐用年限只有5年，加上是財政部認定的特種車輛，因此殘值只剩25萬，加上撞壞的消防設備，判決肇事方只需賠償28萬719元。

新竹縣消防局副局長李立成坦言，該局會尊重司法的判決，但對於業者對人車的處理態度，讓他們深感遺憾和質疑，「因為一個業者對政府的救災單位，都這種處理態度，對民間那又該是如何呢？」事發過後，局內的2輛水箱車也只剩1輛可以出勤，有時還得向其他分隊借車，如今法院這樣的判決，令他們相當氣餒。

據了解，有在地企業家得知消息後，主動捐贈1台價值350萬全新的水箱車給尖石分隊，希望能幫助他們繼續服務鄉親。

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