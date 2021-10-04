國慶光雕展5日登場！展現「百年追求世界台灣」　蔡英文提醒4件事

▲總統府光雕展演、國慶典禮、新竹國慶晚會、高雄國慶焰火時間。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者黃巈禾／台北報導

國慶光雕展演5日晚間7時30分將於總統府前開幕，為期6天，總統府4日表示，適逢台灣文化協會成立100周年，今年國慶總統府建築光雕展以「百年追求、世界台灣」為主軸，將展現四大主題理念，包括「自覺台灣、自律台灣、自信台灣、世界台灣」。總統蔡英文5日晚間以中華文化總會會長身分出席點燈儀式。

總統府發言人張惇涵4日表示，1921年誕生了許多影響臺灣文化重要的先驅者，例如：雕塑家黃土水、舞蹈家蔡瑞月、作曲家郭芝苑、詩人楊秀喜等人，展現台灣人早在一世紀前，就嚮往並追求身心自由、自主的自覺，也因此在這樣的時代背景中，創作無數感動人心的作品，這兩年受疫情影響，台灣人發揮堅強的自律與韌性，一次又一次度過考驗與難關，而體育英雄們國際舞台上展現的自信，更進而大步走向世界。

張惇涵說明，今年國慶光雕展演時間為10月5日晚間7時30分至9時30分、10月6日至10日晚間7時至9時30分，每半小時一場次，在總統府前凱達格蘭大道演出，歡迎國人朋友蒞臨觀賞；點燈儀式即將於5日晚間7時30分舉行，屆時將實施場地管制，建議民眾可觀看晚間8時後場次。

國慶光雕展演於5日至10日連續6天舉辦。蔡英文提醒民眾遵守4點防疫規範，一、由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，經量測體溫、手部消毒，並完成實聯制登記後進入光雕展演觀賞區；二、觀賞時請全程佩戴口罩，除補充水分外，全程禁止飲食；三、光雕展演期間與散場時，請與周圍民眾相互保持1公尺以上的安全社交距離；四、若遇現場人潮過多，請配合主辦單位引導，待下一個場次後再進場，請民眾安心等候。